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15:31 (мск), источник: RNS

Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса

Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

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Источник: Пресс-служба Президента России

«Новосибирский центр “Вектор” зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса — “ЭпиВакКорона”», — сказал Путин.

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Президент также добавил, что, насколько ему известно, «на подходе еще третья вакцина» центра имени Чумакова Российской академии наук.

11 августа Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она получила международное название «Спутник V».

Позже Минздрав выдал НИЦЭМ им. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного клинического испытания вакцины. 9 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко объявил о начале III фазы клинических испытаний вакцины. 8 сентября вакцина была выпущена в гражданский оборот, а 24 сентября Минздрав объявил, что ее получили все российские регионы.

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