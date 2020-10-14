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15:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Пашинян рассказал об отступлении армянских военных на двух направлениях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что за последние 18 дней во время боев в Нагорном Карабахе армянские военные отступили на двух направлениях.

Источник: AFP 2020

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. По словам господина Пашиняна, сейчас армия Карабаха полностью контролирует ситуацию на всех направлениях.

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Отступление военных Армении премьер-министр объяснил тем, что «противник изменил тактику». «На северном и южном направлениях наши войска имели определенные отступления. Противник изменил тактику, диверсионными вылазками пытаясь создать хаос в нашем тылу», — сообщил Никол Пашинян во время обращения к нации (цитата по «Интерфаксу»).

Как считает премьер, «план полной оккупации Нагорного Карабаха не сработал» благодаря, в частности действиям военных Армении и ополчения. «Армия Карабаха героически сражается против турецко-азербайджанского союза с привлечением наемников и террористов. Противник потерял огромное количество техники, понес огромное количество потерь в живой силе», — заявил господин Пашинян.

10 октября Армения и Азербайджан заключили перемирие после прошедших в Москве переговоров на уровне министров иностранных дел. Вскоре режим прекращения огня был нарушен. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что главным фактором прочности перемирия является признание Арменией принадлежности Карабаха Азербайджану.

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