Пашинян рассказал об отступлении армянских военных на двух направлениях

15:50 (мск), источник: Коммерсантъ
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. По словам господина Пашиняна, сейчас армия Карабаха полностью контролирует ситуацию на всех направлениях.
Отступление военных Армении
Как считает премьер, «план полной оккупации Нагорного Карабаха не сработал» благодаря, в частности действиям военных Армении и ополчения. «Армия Карабаха героически сражается против
10 октября Армения и Азербайджан заключили перемирие после прошедших в Москве переговоров на уровне министров иностранных дел. Вскоре режим прекращения огня был нарушен. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что главным фактором прочности перемирия является признание Арменией принадлежности Карабаха Азербайджану.