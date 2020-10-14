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18:48 (мск), источник: Lenta.Ru

США подтвердили вмешательство Турции в войну в Карабахе

Турция обеспечивает подкрепление Азербайджану в рамках конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе, подтвердил госсекретарь США Майк Помпео. Его слова приводит ТАСС.

Источник: Reuters

«Мы видели, что Турция начала обеспечивать подкрепление Азербайджану. Мы обратились ко всем международным игрокам с тем, чтобы они не вмешивались в ситуацию в регионе», — призвал Помпео.

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Война дронов

11 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что участие Турции в войне в Нагорном Карабахе играет «исключительно позитивную» и «стабилизирующую» роль. По его мнению, Анкара должна урегулировать конфликт Баку и Еревана.

Ранее в октябре министерство обороны США подтвердило факт переброски сирийских наемников из Турции в Азербайджан на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Официальный представитель Пентагона уточнил, что речь идет о сотнях боевиков. По его данным, между Турцией и Азербайджаном были выполнены десятки авиарейсов, которые перевозили наемников.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

«Не слышим голоса НАТО»: президент Армении о вмешательстве Турции в карабахский конфликт
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08:37 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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