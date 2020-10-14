Путин внес в Госдуму законопроект о статусе и полномочиях Госсовета

Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в зарубежных банках. Предусматривается, что председатель и члены этой структуры будут участвовать в его работе на общественных началах.
«Основными задачами Госсовета являются… обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской Федерации», — говорится в законопроекте.
Он будет состоять из президиума, состав которого будет определяться президентом, и комиссий, также в нем могут быть созданы рабочие группы, следует из текста внесенного в Госдуму законопроекта. Госсовет сможет инициировать принятие новых законов или внесение изменений в действующие.
«В случае принятия Государственным Советом решения о необходимости принятия федерального конституционного закона, федерального закона или внесения в них изменений, внесения поправок в проект федерального конституционного закона или федерального закона проект соответствующего акта вносится в Госдуму», — говорится в документе.
Также Госсовет сможет инициировать разработку документов стратегического планирования как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.
Кроме того, предложенный президентом законопроект дает определение понятию «единая публичная власть».
По действующему законодательству, Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Членами Госсовета являются председатель Совета Федерации РФ, председатель Государственной думы РФ, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица субъектов, руководители фракций в Госдуме РФ. По решению президента РФ в состав Госсовета могут быть включены лица, замещавшие должности высших должностных лиц субъектов РФ и имеющие большой опыт публичной деятельности.
Двадцатилетие подписания указа президента РФ Владимира Путина о Госсовете отмечалось 1 сентября. В связи с принятием поправок в Конституцию этот орган приобретает новый статус.
«Существенное расширение полномочий»
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в комментарии РИА Новости отметил, что документ существенно расширяет задачи этого органа и укрепляет его функции по обеспечению согласованной работы всех уровней власти.
«В случае принятия закона, региональные власти получают дополнительные возможности по выражению своих интересов на федеральном уровне, появятся новые инструменты консолидации и координации усилий органов власти всех уровней, направленных на решение общенациональных задач», — пояснил он.
Клишас подчеркнул, что предусмотренное законопроектом рассмотрение показателей эффективности деятельности глав регионов и муниципальных образований в рамках деятельности Госсовета призвано повысить качество работы региональных и местных властей.
Как отметил сенатор, ключевым положением законопроекта является определение статуса Госсовета как конституционного государственного органа.
Совет Федерации, добавил он, успеет рассмотреть и одобрить закон о Госсовете до конца года.
По действующему законодательству Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.
Двадцатилетие подписания указа президента Владимира Путина о Госсовете отмечалось 1 сентября. В связи с принятием поправок к Конституции этот орган приобретает новый статус.
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