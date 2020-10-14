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23:11 (мск), источник: РБК

Россия приостановила финансовую помощь Киргизии

Москва не будет оказывать Бишкеку финансовую поддержку до того, как в Киргизии не стабилизируется политическая ситуация, сообщили источники РБК. Последний раз о публичной финансовой помощи Киргизии сообщалось в прошлом году.

Источник: AFP 2020

Россия приостанавливает предоставление любой финансовой поддержки Киргизской Республике до стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти, сообщил РБК источник в Минфине и подтвердил федеральный чиновник.

«Учитывая складывающуюся обстановку в Киргизской Республике, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти», — пояснил один из них.

Минфин не ответил на запрос РБК. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

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Последний раз о публичной финансовой помощи Киргизии сообщалось в 2019 году: тогда Россия безвозмездно выделила $30 млн. С 2005 года Россия также списала Киргизии долги на сумму более $700 млн (в феврале 2018 года долг был списан целиком). С 2012 года Москва предоставила Бишкеку безвозмездные гранты на сумму более $250 млн.

Россия также является главным пайщиком Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), который в августе 2020 года решил выделить Киргизии кредит на $100 млн. Пока не ясно, приостановлена ли помощь по каналу ЕФСР, но Москва контролирует 88% уставного капитала фонда.

Ситуация в Киргизии обострилась после проведения парламентских выборов 4 октября. Согласно предварительным данным ЦИК, из 16 партий, участвовавших в голосовании, в законодательный орган смогли пройти только четыре. После этого на улицы вышли недовольные официальными результатами.

Несанкционированные митинги переросли в столкновения с силовиками. В ночь на 6 октября участники протестов прорвались на территорию Белого дома в Бишкеке и сломали ворота Государственного комитета нацбезопасности, где в СИЗО содержался экс-президент страны Алмазбек Атамбаев. Демонстрантам удалось добиться освобождения бывшего главы государства и других экс-чиновников. 10 октября Атамбаева вновь задержали в рамках дела об организации массовых беспорядков в столице.

На фоне протестов ЦИК отменила итоги выборов и предложила снизить избирательный порог.
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Президент Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство, премьер-министра и главу Генштаба страны. На пост главы правительства назначили Садыра Жапарова, который призвал президента уйти в отставку, поскольку тот, по мнению премьера, не выполнил данные им обещания. Сам глава государства ранее заявил, что готов покинуть свой пост, как только ситуация вернется в правовое русло.

В Бишкеке действует режим ЧП, установлен особый порядок въезда и выезда из города, по распоряжению Жээнбекова в столицу введены войска. По подсчетам властей, ущерб от беспорядков в Бишкеке составил около $213,5 тыс.

12 октября в республику по поручению президента Владимира Путина приехал замглавы его администрации Дмитрий Козак, чтобы встретиться с Жээнбековым. Содержание их беседы в пресс-службе киргизского лидера не раскрыли. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у поездки Козака были «рабочие результаты», о которых сообщили российскому президенту.

7 октября Национальный банк Киргизии объявил об отключении системы международных финансовых коммуникаций SWIFT, чтобы предотвратить несанкционированный вывод капитала из страны.

Иван Ткачев, Юлия Старостина, Наталия Анисимова

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