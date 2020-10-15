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06:58 (мск), источник: ТАСС

Си Цзиньпин призвал морских пехотинцев готовиться к войне

ПЕКИН, 15 октября. /ТАСС/ — Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита на военную базу в южной китайской провинции Гуандун призвал военнослужащих готовиться к войне и демонстрировать абсолютную преданность и надежность.

Источник: AP 2020

Как сообщило агентство Xinhua, об этом он заявил во время своего обращения к корпусу морской пехоты Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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«Необходимо сосредоточить все мысли и силы на подготовке к войне, обеспечении состояния повышенной боевой готовности», — приводит его слова агентство.

Как указал Си Цзиньпин, «корпус морской пехоты является элитным подразделением, которое несет на своих плечах крайне важную задачу по защите государственного суверенитета, безопасности, территориальной целостности, интересов страны». Он также призвал активизировать усилия для продвижения трансформации корпуса и повышения его боеспособности с тем, чтобы создать мощную армию. По его словам, подготовка корпуса морской пехоты должна соответствовать стратегии развития и обеспечения безопасности страны.

В своем обращении глава КНР также указал на то, что военнослужащие «должны быть дисциплинированными, гарантировать абсолютную преданность, бескорыстность и надежность».

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в провинцию Гуандун для участия в торжественных мероприятиях по случаю 40-й годовщины создания в Шэньчжэне первой в стране специальной экономической зоны.

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