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08:00 (мск), источник: РИА Новости

Алиев ответил на заявления об использовании наемников в Карабахе

БАКУ, 15 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ни одна страна не представила доказательств использования Баку наемников в Карабахе.

Источник: AP 2020

«У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Кроме того, мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 тысяч бойцов. Все, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли», — заявил Алиев в интервью телеканалу France 24.

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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Ранее источники в сирийской оппозиции рассказали РИА Новости, что Турция планирует перебросить в Азербайджан новую группу сирийских наемников. По данным источника, боевики заключают контракт сроком на шесть месяцев — именно с таким интервалом предусмотрена и ротация, поэтому сообщения о возвращении боевиков из зоны конфликта в Нагорном Карабахе, по их словам, не соответствуют действительности.

Президент Турции Тайип Эрдоган 14 октября вновь опроверг информацию об отправке боевиков из САР в Нагорный Карабах. По его словам, у сирийцев «есть дела на собственных территориях», и они в Карабах не поедут.

Сирийский лидер Башар Асад в интервью РИА Новости сообщал, что Турция якобы использует террористов из Сирии и других стран в непризнанной Карабахе. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.

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В конце сентября глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем рассказал РИА Новости, что турецкие спецслужбы начали интенсивную подготовку боевиков на севере Сирии в августе и перебросили первые группы в Азербайджан под видом турецких военных «для участия в учениях».

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о переброске 300 сирийских боевиков через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, эти люди принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Алиев после заявления Макрона потребовал от Парижа извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.

В Москве заявляли, что сирийские боевики в Карабахе — повод для глубокой обеспокоенности России. Как заявили в Службе внешней разведки, Закавказье рискует стать новым плацдармом международных террористов, откуда боевики смогут просачиваться в Россию.

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