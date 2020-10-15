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09:19 (мск), источник: Интерфакс

Киев отверг обвинения Минска в «недружественных действиях»

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — Киев отвергает обвинения Минска в недружественных действиях, и всегда будет приветствовать людей, которые хотят реализовать себя на Украине, заявили в министерстве иностранных дел страны.

Источник: Reuters

«Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях. Наше государство традиционно открыто и дружественно для граждан Беларуси. Еще до начала кризиса в Беларуси движение между нашими странами было максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес-контакты все крепли», — говорится в ответе спикера МИД Украины Екатерины Зеленко, распространенном в четверг.

Она отметила, что Украина — демократическое европейское государство, преданное европейским ценностям, среди которых защита прав и свобод человека имеет фундаментальное значение.

«Мы всегда будем приветствовать в Украине людей, которые разделяют эти ценности и хотят реализовать себя в нашем государстве», — подчеркнули в министерстве.

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Как сообщалось, в среду, 14 октября, в министерство иностранных дел Белоруссии был вызван посол Украины Игорь Кизим. Украинскому дипломату была вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь», который в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства, заявили в пресс-службе МИД Белоруссии.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела страны.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь». Документ «будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов», говорилось в сообщении на сайте главы государства.

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