Понятия «самоизоляции» и «масочного режима» закрепят в законодательстве

«Сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают над тем, чтобы таким новым мерам и ограничениям, появившимся в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования», — сказала Матвиенко в интервью ТАСС. По ее словам, в этом вопросе никакой избыточности быть не должно. Она также отметила, что некоторые понятия уже закреплены, например, «удаленная работа» и «дистанционное обучение».
В связи с пандемией коронавируса в России этой весной впервые ввели режим самоизоляции. С 12 мая жители Москвы обязаны в общественном транспорте носить маски и перчатки в рамках профилактики распространения коронавируса. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. С 5 по 18 октября в московских школах объявлены каникулы. Позднее Собянин объявил о приостановке льготного проезда в общественном транспорте для школьников, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.
За пять месяцев около были оштрафованы около 96 тыс. москвичей за отсутствие макси и перчаток при проезде в общественном транспорте, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. По его словам, сумма штрафов составила почти 480 млн руб.