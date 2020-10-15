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10:43 (мск), источник: RTVi

В Бангкоке ввели режим чрезвычайного положения из-за протестов

На фоне антиправительственных демонстраций власти Таиланда ввели в Бангкоке режим чрезвычайного положения и запретили собираться группами больше пяти человек. Об этом 15 октября написала Bangkok Post.

Источник: AP 2020

Документ о ЧП также запрещает изданиям публиковать новости, которые могут содержать искаженную информацию и тем самым нанести ущерб национальной безопасности. Кроме того, власти закрепили за собой право полностью ограничить вход в любую часть города.

Накануне около десяти тысяч человек прошли маршем по улицам Бангкока в сторону Дома правительства. Затем они начали сидячую забастовку около здания с требованием отставки премьер-министра Праюта Чан-Оча, который пришел к власти после государственного переворота в 2014 году.

Позже полиция разогнала демонстрантов и задержала 20 человек, а также трех лидеров протеста.

Протестные акции в Таиланде продолжаются с середины лета. Участники демонстраций требуют изменения Конституции и реформирование монархии, а также разрешить критиковать самих монархов — сейчас за это может грозить тюремный срок.

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