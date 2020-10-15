В Бангкоке ввели режим чрезвычайного положения из-за протестов

Документ о ЧП также запрещает изданиям публиковать новости, которые могут содержать искаженную информацию и тем самым нанести ущерб национальной безопасности. Кроме того, власти закрепили за собой право полностью ограничить вход в любую часть города.
Накануне около десяти тысяч человек прошли маршем по улицам Бангкока в сторону Дома правительства. Затем они начали сидячую забастовку около здания с требованием отставки премьер-министра Праюта Чан-Оча, который пришел к власти после государственного переворота в 2014 году.
Позже полиция разогнала демонстрантов и задержала 20 человек, а также трех лидеров протеста.
Протестные акции в Таиланде продолжаются с середины лета. Участники демонстраций требуют изменения Конституции и реформирование монархии, а также разрешить критиковать самих монархов — сейчас за это может грозить тюремный срок.