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10:56 (мск), источник: Газета.Ру

Подготовка к ядерной войне: в ФРГ провели «тайные учения»

В ФРГ состоялись тайные учения по отработке боевых действий при использовании ядерного оружия, сообщают СМИ. Журналисты уточнили, что в тренировочных испытаниях не были задействованы снаряды. Как отметили в СМИ, сегодня риск ядерной войны существенно вырос, в частности после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был разорван 2 августа прошлого года.

Источник: AFP 2020

Германия провела тайные военные учения по отработке боевых действий с использованием ядерного оружия, сообщает Bild.

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В издании уточнили, что учения под названием «Стойкий полдень» состоялись на авиабазе «Нёрфених» в земле Северный Рейн — Вестфалия.

Согласно информации в материале, указанная территория — альтернативное место для хранения водородных бомб США типа B61, которые находятся в Бюхеле, Рейнланд-Пфальц.

По сведениям журналистов, параллельно в Бюхеле проходят учения «Устойчивая гвардия». Военно-воздушные силы отрабатывают защиту авиабазы от нападения с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Как сообщили военные эксперты, на учениях «Стойкий полдень» среди прочего отрабатывают безопасную транспортировку американского ядерного оружия из подземных хранилищ на самолет, а также его установку. Издание обратило внимание, что тренировочные испытания проходят без снарядов.

Как говорится в публикации, ФРГ задействовала в маневрах истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Главная цель этих учений — отработка обороны Германии с использованием атомных бомб.

В маневрах участвуют не только немецкие ВВС, но и союзники по НАТО. В частности, согласно приводимой информации, в учениях задействованы голландские, бельгийские и итальянские истребители.

В материале выразили мнение, что сейчас риск начала ядерной войны намного выше, чем в последние три десятилетия. Журналисты объяснили это выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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