Подготовка к ядерной войне: в ФРГ провели «тайные учения»

Германия провела тайные военные учения по отработке боевых действий с использованием ядерного оружия, сообщает Bild.
В издании уточнили, что учения под названием «Стойкий полдень» состоялись на авиабазе «Нёрфених» в земле Северный Рейн — Вестфалия.
Согласно информации в материале, указанная территория — альтернативное место для хранения водородных бомб США типа B61, которые находятся в Бюхеле, Рейнланд-Пфальц.
По сведениям журналистов, параллельно в Бюхеле проходят учения «Устойчивая гвардия». Военно-воздушные силы отрабатывают защиту авиабазы от нападения с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
Как сообщили военные эксперты, на учениях «Стойкий полдень» среди прочего отрабатывают безопасную транспортировку американского ядерного оружия из подземных хранилищ на самолет, а также его установку. Издание обратило внимание, что тренировочные испытания проходят без снарядов.
Как говорится в публикации, ФРГ задействовала в маневрах истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Главная цель этих учений — отработка обороны Германии с использованием атомных бомб.
В маневрах участвуют не только немецкие ВВС, но и союзники по НАТО. В частности, согласно приводимой информации, в учениях задействованы голландские, бельгийские и итальянские истребители.
В материале выразили мнение, что сейчас риск начала ядерной войны намного выше, чем в последние три десятилетия. Журналисты объяснили это выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.