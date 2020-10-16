16:21 (мск), источник: BBC News Русская служба
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку
К власти пришел освобожденный из колонии Садыр Жапаров.
Президент Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Его ухода добивался новый премьер Садыр Жапаров. Жапаров накануне встречался с Жээнбековым, но тот отказался покидать свой пост. Вслед за президентом о своей отставке заявил спикер парламента Канатбек Исаев, в результате чего во главе государства встает Садыр Жапаров.
В четверг об отставке спикера Исаева говорил премьер Жапаров — независимых подтверждений не было. В пятницу на заседании парламента спикер это подтвердил.
«В связи с отставкой президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, согласно основному закону, полномочия главы государства переходят спикеру парламента. Хочу сегодня заявить, что я отказываюсь принимать полномочия и.о. президента», — цитирует его Интерфакс.
Полномочия президента Киргизии переходят
премьер-министруСадыру Жапарову. Такого в истории страны еще не было, чтобы в руках одного человека оказалась власть президента, премьер-министраи парламента.
Все это происходит после беспорядков, в результате которых Жапаров был освобожден из колонии. Протесты начались после оглашения результатов парламентских выборов.
Парламент на заседании в пятницу также отменил постановление о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке. Режим ЧП был введен в столице страны 9 октября решением президента Жээнбекова.
В четверг президент объявил, что уходит в отставку. «Дорогие мои соотечественники! Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — говорилось в обращении Жээнбекова.
После ухода Жээнбекова исполняющим обязанности главы государства стал спикер парламента Исаев, ранее призывавший президента не уходить в отставку. Однако через несколько часов после ухода президента премьер Жапаров объявил, что свой пост покинул и сам Исаев. Он вышел к своим сторонникам, собравшимся у дома правительства, и объявил, что теперь он исполняет обязанности президента.
«Уважаемые, я поздравляю вас с победой. Сегодня все встало на свои места.
Жапаров призвал участников акции в его поддержу разойтись. Митингующие восприняли его слова с ликованием, на площади началась дискотека, сообщало 24.kg.
Только утром в среду президент назначил Жапарова главой правительства. Это произошло со второй попытки. Первое назначение президент отменил, поскольку возникли сомнения, был ли кворум в парламенте, голосовавшем за назначение премьера.
Сразу после того, как президент подписал указ, назначенный им премьер снова заговорил об уходе Жээнбекова, ведь тот заявлял о готовности покинуть пост после того, как будут утверждены «легитимные руководители органов исполнительной власти».
«Отставка президента — это требование народа. Сегодня я пойду к президенту, и мы решим этот вопрос», — говорил Жапаров журналистам. В это время у здания правительства собрались люди, которых называют сторонниками Жапарова и привозят на митинги из гостиницы на автобусе. Они также требовали отставки ухода президента.
На переговорах с президентом новый премьер потребовал, чтобы тот покинул пост до конца дня, однако Жээнбеков отказался выполнять это требование. «Президент уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, — после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны», — заявила
«Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству», — говорилось в ее заявлении.
Утром в четверг в своем заявлении Жээнбеков так объяснил, почему он передумал: «Агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям».
В среду на митинге сторонники премьера Жапарова выражали возмущение отказом президента Жээнбекова уходить в отставку и высказывали намерение идти к государственной резиденции «Ала-Арча», охраняемой военным — несмотря на комендантский час, который был введен в стране указом президента после беспорядков, начавшихся в ночь на 6 октября.
Жапаров вечером в среду вышел к сторонникам и попросил разойтись до завтра. ГУВД Бишкека также призывало участников акции выполнить требования комендантского часа и разойтись. Спустя некоторое время часть активистов села в автобусы и уехала отель «Ак-Кеме», где они в последние дни живут, а часть все же ушла в сторону госрезиденции, сообщало агентство Sputnik Кыргызстан.
Утром в четверг стало известно, что сторонники Жапарова собираются недалеко от госрезиденции в ожидании итогов переговоров об отставке президента. Корреспондент Интерфакса насчитал около тысячи человек, а корреспондент ТАСС передавал, что к «Ала-Арче» подъехали несколько автобусов и военных грузовых автомобилей с сотрудниками милиции и военнослужащими.
«Призываю Жапарова и других политиков увести своих сторонников», — говорилось в заявлении Жээнбекова. Но митингующие стали требовать отставки спикера парламента Исаева и роспуска парламента. В итоге к вечеру Жапаров объявил, что Исаев написал заявление об отставке и обязанности главы государства полностью перешли к нему.
Жапарову 51 год, он дважды избирался в парламент Кыргызстана. В августе 2017 года суд в Бишкеке приговорили его к 11,5 годам колонии усиленного режима, признав виновным по делу о захвате заложника. Дело было возбуждено после того, как в 2013 году на митинге с требованием о национализации золоторудного месторождения «Кумтор» в городе Каракол был взят в заложники глава региона Эмильбек Каптагаев.
Будущий премьер был освобожден из колонии в ночь на 6 октября, когда Бишкек был охвачен беспорядками. Они начались после оглашения предварительных итогов парламентских выборов, на которых все кроме одной оппозиционные партии не смогли преодолеть избирательный барьер. Большинство голосов должны были достаться лояльным президенту партиям.
После того как протестующие разгромили и подожгли здание парламента, ЦИК отменил итоги выборов, а парламент проголосовал за назначение Жапарова на пост президента. Когда возникли вопросы о кворуме, парламент собрался снова в госрезиденции «Ала-Арча» и повторно утвердил нового главу правительства.
Вместе с Жапаровым в первую ночь беспорядков был освобожден бывший президент Алмазбек Атамбаев, предшественник Жээнбекова, приговоренный к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета.
Сторонники Атамбаев вывели его из СИЗО госкомитета национальной безопасности. Позже он и его соратники были снова арестованы. Накануне премьер Жапаров говорил, что, по его мнению,