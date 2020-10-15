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12:27 (мск), источник: РИА Новости

Евросоюз ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. ЕС ввел санкции против шести россиян и научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщило агентство Блумберг.

Источник: AP 2020

«ЕС замораживает активы, запрещает въезд для шести российских чиновников», — говорится в материале.

Накануне об этом сообщало dpa. Немецкое агентство уточняло, что речь идет о сотрудниках силовых структур, а также Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где, как считается, был разработано отравляющее вещество «Новичок».

В Москве ответили, что ответ будет зеркальным.

Инцидент с Алексеем Навальным

Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.

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Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ «Новичок». Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.

При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к «Новичку». Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.

На прошлой неделе ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны «Новичку».

Сейчас состояние Навального улучшается, он проходит реабилитацию.

Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Берлин заявляет, что ЕС введет санкции против российских чиновников из-за отравления Навального
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