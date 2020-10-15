Евросоюз опубликовал санкционный список по делу Навального

В список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, замминисты обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко. Также санкции вводятся в отношении одной российской организации: Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).
«Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц, а также замораживание активов для юридического лица. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам», — указали в ЕС.
В Евросоюзе подчеркнули, что тот же режим санкций за распространение и применение химического оружия был ранее применен к лицам, ответственным за отравление в 2018 году Скрипалей.
Режим санкций по химическому оружию был введен Евросоюзом в 2018 году.
Он предусматривает введение ограничительных мер против лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химического оружия, тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует этих лиц и организации.
Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в Евросоюзе запрещено передавать средства фигурантам списка.
Санкции за химоружие в настоящее время включают девять физлиц (пятеро связаны с властями Сирии и четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году) и одну сирийскую организацию. Европейский союз 12 октября продлил действие этих санкций на год — до 16 октября 2021 года. В этот список входят, в частности, «сотрудники ГРУ» Анатолий Чепига и Александр Мишкин (проект Bellingcat идентифицирует Петрова и Боширова как Мишкина и Чепигу), а также первый замглавы ГРУ Владимир Алексеев и руководитель Игорь Костюков, которых в ЕС считают причастными к «делу Скрипалей».