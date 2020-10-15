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14:56 (мск), источник: Интерфакс

Санкции ЕС расстроили Пригожина

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — Бизнесмен Евгений Пригожин через пресс-службу сообщил, что расстроен тем, что попал под санкции Евросоюза, и заверил, что у него нет бизнес-интересов в Ливии.

Источник: AP 2020

«Конечно, я санкциями очень расстроен, поскольку мне придется свернуть свои многочисленные бизнес-проекты в странах Евросоюза. И вероятно, теперь я буду реже встречаться с друзьями из Европарламента, многие из которых — очень порядочные люди, которые так же, как и я, являются сторонниками консервативных ценностей и всецело меня поддерживают», — передал его слова пресс-служба компании «Конкорд» в ответ на запрос «Интерфакса».

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«Бизнес-проектов в Ливии не имею, но крайне обеспокоен тем, что там до сих пор силой удерживают российских граждан — Максима Шугалея и Самера Суэйфана», — заявил Пригожин.

15 октября стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Пригожина за помощь деятельности в Ливии частной военной компании «Вагнер», которую в Брюсселе считают многократным нарушителем оружейного эмбарго в этой стране. Бизнесмена ЕС считает причастным к поставкам вооружений в Ливию.

Санкции предусматривают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов. Теперь, в общей сложности, в санкционном списке ЕС по Ливии фигурируют 20 физлиц и 19 компаний.

В сентябре комитет экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций обвинил в нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию 11 компаний, в том числе ЧВК «Вагнер». По заявлениям экспертов, она в мае предоставила 800−1200 наемников для помощи командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару. Силы Хафтара с января 2020 года блокировали нефтяные месторождения и порты, препятствуя экспорту нефти из страны. В сентябре Хафтар согласился не препятствовать добыче и экспорту при условии, что доходы от продажи нефти не будут использоваться его оппонентами «для финансирования терроризма» и что он получит справедливую долю доходов.

Шугалей и Суэйфан, сотрудники российского Фонда защиты национальных ценностей, были арестованы в Ливии в мае 2019 года. По версии фонда, они проводили социологические исследования в этой стране. По сведениям Bloomberg, в документах об их аресте их обвинили в попытке повлиять на готовившиеся в Ливии президентские выборы. Российский МИД добивается их вызволения.

Президентом Фонда защиты национальных ценностей является Александр Малькевич, глава комиссии по СМИ Общественной палаты России. В ноябре 2018 года его задерживали в США как главного редактора издания USA Really — дочернего проекта РИА «Федерального агентства новостей» (ФАН, связывают с «фабрикой троллей» Евгения Пригожина).

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