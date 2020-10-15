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16:11 (мск), источник: Ведомости

Офис Зеленского раскрыл все пять вопросов всеукраинского опроса

Всеукраинский опрос во время местных выборов 25 октября будет включать, в том числе, вопрос о поддержке украинцами сокращения количества народных депутатов и легализации каннабиса в медицинских целях. Об этом интернет-изданию «Новое время» рассказал советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Источник: AP 2020

Первый и второй вопросы будут касаться поддержки гражданами страны идеи пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах и создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей. Третий вопрос, по словам Подоляка, касается сокращения народных депутатов до 300.

Четвертый вопрос звучит так: «Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли тяжелых больных?».

Украинцев также спросят о том, поддерживают ли они право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Ранее Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса на местных выборах. Он отметил, что право народа Украины на собственное мнение священно, «ему не нужно благословение политиков, и ничто не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно».

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