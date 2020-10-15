Офис Зеленского раскрыл все пять вопросов всеукраинского опроса

Первый и второй вопросы будут касаться поддержки гражданами страны идеи пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах и создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей. Третий вопрос, по словам Подоляка, касается сокращения народных депутатов до 300.
Четвертый вопрос звучит так: «Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли тяжелых больных?».
Украинцев также спросят о том, поддерживают ли они право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.
Ранее Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса на местных выборах. Он отметил, что право народа Украины на собственное мнение священно, «ему не нужно благословение политиков, и ничто не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно».