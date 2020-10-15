Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 15 октябряПринятие решения об эвакуации Москвы, завершение строительства монумента «Родина-мать зовет!» и другие памятные события, происходившие 15 октября
Фоторепортажи
19Названы победители конкурса снимков с дронов Drone Awards
13РЖД показали концепт нового плацкартного вагона
19:19 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что не будет вводить жесткие ограничения в случае новой волны коронавируса

Президент США считает, что вакцина от коронавируса в стране, скорее всего, будет готова к концу 2020 года.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: AP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вновь применять жесткие ограничительные меры в случае повторной вспышки распространения нового коронавируса на территории Соединенных Штатов. Соответствующее заявление он сделал в четверг в интервью телеканалу Fox Business.

Видео
Врачи опасаются за психику Трампа из-за препаратов от COVID-19

«Мы больше не будем закрывать [экономику]. У нас все в порядке», — указал Трамп в ответ на вопрос о том, стоит ли ждать повторного введения ограничительных экономических мер в случае второй волны распространения коронавируса. «Мы многое изучили об этом заболевании», — подчеркнул он.

Лидер Белого дома напомнил, что его сын Бэррон легко перенес заражение инфекцией. «Он отлично себя чувствует», — подчеркнул американский лидер. Трамп также отметил, что вакцина от коронавируса, скорее всего, будет готова к концу текущего года. Кроме того, он вновь указал на эффективность в лечении заболевания, вызываемого коронавирусом, экспериментальной сыворотки на основе антител, произведенной американской компанией Regeneron Pharmaceuticals.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США всего зафиксировано более 7,9 млн случаев заражения новым коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 217 тыс. человек. По двум этим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.

 Звонит мама и говорит: "Я заблудилась". Начинаю кричать в трубку: "Стой на месте!"
За последние 50 лет Трамп первый президент, кто нарушил традицию
Попова: в России циркулируют несколько вариантов коронавируса
Юрий Лоза получил благодарность от Путина
Евросоюз ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным
Сельский библиотекарь обнаружил в одной из книг настоящий клад
Врач развенчал популярные мифы о мытье рук
В Берлине создали оскорбительную рекламу с призывом носить маски
Здоровье
Почему спать больше нормы опасно Крепкий сон — залог здоровья. Но врачи утверждают, спать свыше нормы не менее опасно, чем недосыпать.
Hi-Tech
Прорыв ученых: что удалось физикам Появился отличный задел на будущее самых быстрых компьютерных систем в мире
Авто
Готовим автомобиль к первым холодам Уже в ближайшие выходные температура опустится до нуля градусов, и синоптики обещают первый снег. Авто Mail.ru рассказывает, как подготовиться к первым холодам, чтобы избежать проблем
Спецпроект
Русский атом 75 лет великой мечты
Новости партнеров
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
Знаменитости-евреи, о чьем происхождении вы точно не догадывались
Новый способ обмана россиян на кассе "Пятерочки". Будьте внимательны
Дети
Алла Пугачева опять стала бабушкой Неожиданная новость
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь