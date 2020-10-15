19:19 (мск), источник: ТАСС
Трамп заявил, что не будет вводить жесткие ограничения в случае новой волны коронавируса
Президент США считает, что вакцина от коронавируса в стране, скорее всего, будет готова к концу 2020 года.
«Мы больше не будем закрывать [экономику]. У нас все в порядке», — указал Трамп в ответ на вопрос о том, стоит ли ждать повторного введения ограничительных экономических мер в случае второй волны распространения коронавируса. «Мы многое изучили об этом заболевании», — подчеркнул он.
Лидер Белого дома напомнил, что его сын Бэррон легко перенес заражение инфекцией. «Он отлично себя чувствует», — подчеркнул американский лидер. Трамп также отметил, что вакцина от коронавируса, скорее всего, будет готова к концу текущего года. Кроме того, он вновь указал на эффективность в лечении заболевания, вызываемого коронавирусом, экспериментальной сыворотки на основе антител, произведенной американской компанией Regeneron Pharmaceuticals.
По информации Университета Джонса Хопкинса, в США всего зафиксировано более 7,9 млн случаев заражения новым коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 217 тыс. человек. По двум этим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.