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22:44 (мск), источник: ТАСС

Парламент Израиля утвердил мирное соглашение с ОАЭ

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/ — Документ будет передан для окончательной ратификации в правительство страны.

Источник: AP 2020

Кнессет (парламент) Израиля утвердил в четверг подписанное 15 сентября в Вашингтоне соглашение о нормализации отношений еврейского государства и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщила израильская радиостанция Kan.

По ее данным, 80 из 120 депутатов однопалатного парламента поддержали мирное соглашение с ОАЭ, 13 высказались против. После утверждения в Кнессете документ будет передан для окончательной ратификации в правительство Израиля, отмечает радиостанция.

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Специальное пленарное заседание Кнессета, посвященное ратификации соглашения, началось в 11:00 мск и продолжалось около девяти часов. На нем дважды выступил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, на парламентскую трибуну выходили также глава МИД Габи Ашкенази и еще более 50 депутатов, включая лидера парламентской оппозиции Яира Лапида, который приветствовал соглашение с ОАЭ, но раскритиковал правительство по остальным направлениям деятельности.

Нетаньяху, в частности, отметил, что у соглашения с ОАЭ «есть три особенности». «Первая состоит в том, что нет [территориальных] уступок [с израильской стороны]. Кроме того, это дружественное, теплое мирное соглашение. И оно предусматривает экономические договоренности с огромным потенциалом для Израиля», — пояснил премьер. Он добавил, что «Израиль продолжит расширять круг мира с арабскими странами», и выразил надежду, что палестинцы «однажды также признают Израиль национальным государством еврейского народа и встанут на путь истинного и искреннего примирения».

Ашкенази, в свою очередь, сообщил, что возглавляемое им ведомство за месяц с момента церемонии в Вашингтоне «создало несколько рабочих групп для проработки соглашений о сотрудничестве» в конкретных областях между двумя странами. Он также выразил надежду, что ряд готовых документов будет подписан во время ожидающегося на следующей неделе визита в еврейское государство делегации ОАЭ на уровне министров.

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