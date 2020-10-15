Парламент Израиля утвердил мирное соглашение с ОАЭ

22:44 (мск), источник: ТАСС
Кнессет (парламент) Израиля утвердил в четверг подписанное 15 сентября в Вашингтоне соглашение о нормализации отношений еврейского государства и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщила израильская радиостанция Kan.
По ее данным, 80 из 120 депутатов однопалатного парламента поддержали мирное соглашение с ОАЭ, 13 высказались против. После утверждения в Кнессете документ будет передан для окончательной ратификации в правительство Израиля, отмечает радиостанция.
Специальное пленарное заседание Кнессета, посвященное ратификации соглашения, началось в 11:00 мск и продолжалось около девяти часов. На нем дважды выступил
Нетаньяху, в частности, отметил, что у соглашения с ОАЭ «есть три особенности». «Первая состоит в том, что нет [территориальных] уступок [с израильской стороны]. Кроме того, это дружественное, теплое мирное соглашение. И оно предусматривает экономические договоренности с огромным потенциалом для Израиля», — пояснил премьер. Он добавил, что «Израиль продолжит расширять круг мира с арабскими странами», и выразил надежду, что палестинцы «однажды также признают Израиль национальным государством еврейского народа и встанут на путь истинного и искреннего примирения».
Ашкенази, в свою очередь, сообщил, что возглавляемое им ведомство за месяц с момента церемонии в Вашингтоне «создало несколько рабочих групп для проработки соглашений о сотрудничестве» в конкретных областях между двумя странами. Он также выразил надежду, что ряд готовых документов будет подписан во время ожидающегося на следующей неделе визита в еврейское государство делегации ОАЭ на уровне министров.