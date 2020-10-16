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04:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Посла России вызвали в МИД Нидерландов из-за отказа от консультаций по делу MH17

Посла России в Нидерландах Александра Шульгина вызвали в МИД страны после отказа Москвы участвовать в трехсторонних консультациях по крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Об этом сказано в послании министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока парламенту, передает РИА Новости.

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«Посол России был вызван сегодня в МИД, и это информация была доведена до его сведения», — подчеркивается в документе. Глава МИД повторно выразил сожаления из-за решения России и подчеркнул приверженность к продолжению переговоров.

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Блок напомнил, что парламент неоднократно заявлял о важности трехсторонних переговоров для поиска решения как в разных дипломатических контактах, так и в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее в МИД России заявили, что Москва выйдет из трехсторонней группы с Австралией и Нидерландами. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, подобное решение было принято после серии недружественных действий со стороны Нидерландов. В частности, речь идет о межгосударственной жалобе против России, которую Нидерланды в июле подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В июле стало известно, что правительство Нидерландов подало к России иск в ЕСПЧ из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17, заявив, что хочет добиться «правды, справедливости и ответственности» по делу о гибели 298 человек.

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Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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