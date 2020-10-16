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03:54 (мск), источник: Интерфакс

США снимут запрет на полеты своей авиации в районе Симферополя

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — США разрешили своим авиакомпаниям полеты в определенных районах зоны воздушной ответственности Симферополя, сообщается в уведомлении Федерального авиационного управления (FAA) США, опубликованном в четверг для ознакомления на сайте Федерального реестра.

Источник: AP 2020

Согласно уведомлению, отмена запрета произойдет 27 октября.

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«В связи со снижением рисков для гражданской авиации США данная поправка не предусматривает продолжение запрета на полеты в указанных районах Симферополя, срок действия которого истекает 27 октября 2020 года», — говорится в уведомлении.

«Хотя FAA ожидает, что РФ будет продолжать заявлять нелегитимные территориальные претензии и поддерживать конкурирующих (с украинскими) поставщиков аэронавигационных услуг, Украина продемонстрировала, что по-прежнему намерена принимать необходимые меры для сокращения остающихся рисков полетной безопасности в зоне воздушной ответственности Симферополя», — отмечают в управлении.

Между тем, введенные изменения не касаются запрета на полеты авиации США в зоне воздушной ответственности Днепропетровска.

«Поправка продлевает срок действия запрета на определенные полеты в указанных районах Днепропетровской зоны воздушной ответственности с 27 октября 2020 года по 27 октября 2021 года», — уточняется в документе.

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