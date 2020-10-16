Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Начало космической эры Человечество отметило годовщину начала космической эры
Фоторепортажи
8В Азии зацвели «розовые облака»
40Названы финалисты премии Comedy Pet Photography Awards 2020
11:47 (мск), источник: РИА Новости

Белоруссия объявила Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Белоруссия объявила экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя, сообщили РИА Новости в российском Министерстве внутренних дел.

Источник: Reuters

Санкция по этой статье предполагает от трех до пяти лет колонии.

О том, что Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц российского МВД, стало известно на прошлой неделе. Как уточнили в ведомстве, уголовных дел против нее в России не возбуждалось, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.

В начале августа в Белоруссии прошли выборы главы государства. На них в шестой раз победил Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Тихановская заняла второе место. На следующий день в республике начались массовые протестные акции.

Поначалу митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих, более шести тысяч человек задержали.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его вступление в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. Брюссель призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.

По инициативе Тихановской, которую оппозиция считает избранным лидером, в стране создали Координационный совет по транзиту власти. Его представители требуют назначения новых выборов и переговоров. В связи с этим Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти.

Большинство членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в том числе сама Тихановская (она уехала в Литву сразу после выборов).

Во время загрузки произошла ошибка.
 Фактор, увеличивающий риск смерти при COVID-19 в девять раз
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID-19
Мишустин утвердил график нерабочих дней в 2021 году
В России выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
В Чечне уволили недостаточно образованных госслужащих
Опубликованы лучшие фотографии микромира
В Брянской области под землю провалился жилой дом
Ученые выступили против идеи коллективного иммунитета к COVID-19
Hi-Tech
Во что могли превратиться наши города (фото) Посмотрите, какую футуристическую форму принимала архитектура в XX веке
Авто
Новый Mercedes-Benz Е-Класса: тест-драйв бестселлера Рестайлинговый Е-Класс наконец-то добрался до России и оперативно попал в наши руки
Кино
11-летняя дочь Пересильд и Учителя получила новую роль в кино Анна рассказала об успехе на кастинге
Новости партнеров
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Располнела и носит косынку: Заворотнюк не узнать после болезни
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Дети
В сети появилось первое фото внучки Пугачевой В сети обсуждают прибавление в звездной семье
Леди
Светлана Ходченкова поразила фанатов природной красотой Актриса поразила красотой
Новости партнеров
Коронавирус. Состояние здоровья отца Киркорова ухудшилось
Новый поворот в деле о гибели дочери Конкина
Смертельная болезнь Харатьяна
Советский ученый скрестил человека с гориллой: к чему это привело
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь