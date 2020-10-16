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14:45 (мск), источник: РИА Новости

Путин предложил продлить ДСНВ без всяких условий на год

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без всяких условий на год.

Источник: РИА Новости

По словам российского лидера, это даст возможность «провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода».

Как указал Путин, продление соглашения позволит не оставить государства, заинтересованные в сохранении стратегической стабильности «без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях».

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Президент также поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову сформулировать позицию Москвы по СНВ-3, как можно скорее донести ее до Вашингтона и получить ответ.

«Сделаем как можно скорее, Владимир Владимирович», — заверил главу государства Лавров.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

Согласно ДСНВ, каждой из сторон необходимо сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий на год
Соглашение обязывает Москву и Вашингтон обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и Штаты должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Соглашение истекает в феврале 2021 года, Вашингтон на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Пекина в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. Китайская сторона эту идею отвергает. Сергей Лавров не раз подчеркивал, что Москва выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.

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