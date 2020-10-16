20:48 (мск), источник: РИА Новости
Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым российским
АНКАРА, 16 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил на совместной
Зеленский находится в Турции с рабочим визитом.
«Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности нашего региона. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Турция не признавала и не признает аннексию Крыма. Вместе с Украиной мы продолжим поддерживать крымских татар», — сказал Эрдоган.
Владимир Зеленский также поблагодарил Эрдогана за готовность принять участие в проекте «Крымская платформа», направленном на возвращение Крыма в состав Украины.
«Я также пригласил Турцию присоединиться к нашему проекту “Крымская платформа” — это инструмент консолидации международных партнеров для защиты прав крымчан и деоккупации украинского полуострова. Благодарен вам за готовность, господин президент, поддержать этот проект и принимать в нем активное участие», — заявил Зеленский в ходе совместного брифинга с Эрдоганом в пятницу.
Зеленский по итогам 22-го саммита Украина — ЕС заявил, что Европейский союз выразил готовность присоединиться к украинской инициативе по созданию «Крымской платформы».