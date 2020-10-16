Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 16 октябряНачало битвы под Лейпцигом, основание компании Диснея, первый подземный переход в СССР и другие памятные события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
13РЖД показали концепт нового плацкартного вагона
11Под Рязанью произошел взрыв снарядов на военном складе
21:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Принуждение к конфликту

Источники «Ъ» рассказали, как Турция готовила почву для обострения в Нагорном Карабахе.

Источник: AFP 2020

Военно-дипломатические источники «Ъ» утверждают, что нынешнее серьезное обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха было намеренно спланировано и спровоцировано Турцией. По их версии, в течение последних месяцев Анкара активно провоцировала Баку на развязывание боевых действий под обещания всесторонней политико-дипломатической, разведывательной и военно-технической поддержки. Ранее о непосредственном вмешательстве Турции в конфликт вокруг Нагорного Карабаха говорили власти США и Франции.

Картина, которую рисуют военно-дипломатические источники «Ъ», следующая. По завершении очередных турецко-азербайджанских учений в июле—августе на территории Азербайджана якобы осталась значительная группировка ВС Турции, которая и была призвана сыграть координирующую и направляющую роль в планировании и проведении наступательной операции в Нагорном Карабахе.

Речь идет о 600 военнослужащих, включая батальонную тактическую группу из 200 человек, 50 инструкторов в Нахичевани, 90 военных советников в Баку (обеспечивали связку при ведении боевых действий в цепочке бригада—корпус—генеральный штаб); 120 человек летно-технического состава на авиабазе Габала; 20 операторов беспилотников на аэродроме Далляр, 50 инструкторов на аэродроме Евлах, 50 инструкторов в 4-м армейском корпусе (Пирекешкюль) и 20 человек на военно-морской базе и в военном училище имени Гейдара Алиева в Баку.

Эта группировка якобы включала в себя 18 БМП, одну реактивную систему залпового огня, десять единиц автотехники и до 34 единиц авиационной техники (включая 6 самолетов, 8 вертолетов, до 20 беспилотников), обеспечивавших военную разведку как в районе Карабаха, так и на территории Армении.

  • В сентябре—октябре, судя по предоставленным «Ъ» данным, резко увеличилось количество полетов военно-транспортной авиации Турции в Азербайджан (преимущественно транзитом через Грузию). В частности, доставка людей и боеприпасов якобы осуществлялась 4 сентября самолетом С-130 турецких ВВС, 18 сентября самолетом CN-235, 25 сентября самолетом A400M.
  • В разгар боевых действий 28−30 сентября в Азербайджан дополнительно к ранее прибывшим военным советникам прибыли командующий сухопутными войсками Умит Дюндар и министр обороны Хулуси Акар. Источники «Ъ» утверждают, что они на месте осуществляли общее руководство ходом операции на карабахском фронте.
  • 30 сентября, 1 и 3 октября доставка медикаментов и стрелкового оружия, по их словам, осуществлялась самолетами CN-235 по маршруту Этимесгут (Анкара)—Насосная (Гаджи-Зейналабдин).
  • Доставка личного состава и боеприпасов якобы осуществлялась также 7 октября самолетом C-130 турецких ВВС (рейс TUAF737).
  • 9 октября, как говорят собеседники «Ъ», азербайджанским военно-транспортным самолетом Ил-76TД (рейс AZAF002) по маршруту Амман—Баку транзитом через Грузию была осуществлена поставка пулеметов ДШК (200 единиц) с боекомплектом.
  • Ранее Турцией были также направлены запросы на транзитные полеты через грузинское воздушное пространство на 14, 21 и 28 октября. Источники «Ъ» говорят, что разрешения были получены.

Помимо этого собеседники «Ъ» сообщают, что турецкие представители вербуют наемников для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана из лояльных Анкаре исламистских группировок, воюющих в Сирии и Ливии. Контроль за функционированием логистических цепочек доставки наемников осуществляет якобы турецкая Национальная разведывательная организация при поддержке сил и средств Минобороны.

Читайте также
Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым российским

По словам собеседников «Ъ», в течение первой недели октября в зону нагорнокарабахского конфликта было переброшено до 1,3 тыс. сирийских боевиков и как минимум одна группа ливийских наемников численностью 150 человек. Первые были якобы размещены преимущественно на Тертерском направлении в районах Баяндура и Гапанлы (5 и 10 км юго-восточнее Тертера соответственно), а вторые — на Джебраилском направлении в районе Карвенда (250 км западнее Баку).

Сообщается, что рекрутирование сирийских боевиков ведется на подконтрольных Анкаре территориях на севере и северо-западе Сирии сотрудниками частной военной компании SADAT при содействии полевых командиров Сирийской национальной армии (СНА). Основные вербовочные пункты якобы работают в городах Африн, Эль-Баб, Рас-эль-Айн и Тель-Абьяд. Сбор новобранцев организуется в Африне, откуда с помощью турецких транспортных компаний они переправляются в город Шанлыурфа (Турция) в 40 км от границы с Сирией. Далее наемники перебрасываются зафрахтованными SADAT чартерными рейсами в зону конфликта.

По словам источников «Ъ», желающим отправиться на войну в Закавказье вербовщики предлагали «подъемное пособие» в размере $1,5 тыс. и ежемесячное вознаграждение в размере до $2 тыс.
Читайте также
WSJ сообщила об отправке в Карабах связанных с Турцией сирийских боевиков

Перед отправкой в Азербайджан у наемников якобы изымали документы, удостоверяющие личность, и персональные средства связи. Им говорили, что их услуги потребуются на срок от трех месяцев до полугода.

«Еще 22 сентября в Азербайджан была направлена первая группировка из состава 2-го корпуса СНА, прошедшая двухнедельную спецподготовку под началом турецких инструкторов в Сирии», — говорит один из собеседников «Ъ».

По его словам, вплоть до момента объявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе продолжал активно формироваться очередной отряд сирийских наемников численностью до 1500 человек для отправки в Азербайджан. «Этот отряд сформирован и может быть переброшен в район Нагорного Карабаха в любой момент», — утверждает источник. Речь идет о выходцах из группировок «Файлак аш-Шам», «Бригада Султана Мурада», «Фиркат Хамза» и «Фиркат Сулейман Шах».

Ранее британская радиостанция BBC сообщала, что Турция перебросила из Африна в Азербайджан 150 боевиков из состава группировки «Джейш аш-Шам». Еще около 2 тыс. человек из «Бригады Султана Мурада» готовились к переброске в Карабах по состоянию на начало октября. Об этом же сообщала американская газета The Wall Street Journal. В то же время журналисты Washington Post со ссылкой на родственников сирийских наемников сообщили, что более 50 из них погибли во время боев в Нагорном Карабахе.

О том, что Турция направляет в Нагорный Карабах наемников из Сирии и Ливии, неоднократно говорили и власти Армении.

Об активной роли Турции в конфликте в четверг заявил и госсекретарь США Майкл Помпео. «Теперь вмешались турки и предоставили ресурсы Азербайджану, увеличивая тем самым риск, подливая масло в огонь того, что происходит в исторической битве в месте под названием Нагорный Карабах — небольшой территории, население которой составляет около 150 тыс. человек», — сказал он в интервью радиостанции WSB.

Читайте также
WP сообщила о гибели более 50 сирийских наемников в Карабахе

Накануне о негативном влиянии Турции заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. «Иностранное вмешательство, в частности вмешательство Турции, подпитывает эту эскалацию, и оно недопустимо», — сказал он. Ранее о том, что турецкие власти помогают перебрасывать в Азербайджан боевиков из Сирии, говорил и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, однако, категорически отрицает, что на азербайджанской стороне воюют иностранные наемники. «Никто никаких доказательств о наличии иностранных вооруженных формирований на территории Азербайджана, которые принимают участие в нынешних боестолкновениях, нам не предоставил. Наша официальная позиция заключается в том, что никаких иностранных наемников у нас нет», — сказал Ильхам Алиев в ходе параллельного интервью «РИА Новости» лидеров Азербайджана и Армении.

Заявления властей США и Франции в Азербайджане охарактеризовали как недопустимые для стран, которые стремятся выступать в роли посредников в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

Власти Турции также неоднократно называли выдумкой информацию о том, что они помогают направлять в Нагорный Карабах наемников из Сирии и Ливии.

Елена Черненко

Президент Армении разочарован позицией НАТО и ЕС по Карабаху
Во время загрузки произошла ошибка.
21:59 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 ГИБДД смягчила штрафы: за что теперь не накажут
Мишустин утвердил праздничные дни на 2021 год
В США назвали «провалом» предложение Путина продлить СНВ
Коронавирус: локдауны в Европе и риски заразиться в самолете
ВОЗ назвала единственное эффективное лекарство от коронавируса
Попова объяснила резкий рост числа случаев COVID-19 в России
Опубликованы лучшие фотографии микромира
Аналитики прогнозируют резкое падение рубля на следующей неделе
Россиян предупредили о снеге и дожде на выходных
Hi-Tech
Nokia запустит на Луне 4G-интернет NASA уже выделила на это деньги
Кино
Зудина с детьми, Навка, Муцениеце на премьере «Доктора Лизы» В Москве представили ленту о правозащитнице и враче Елизавете Глинке
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Нужно ли согласие родители на публикацию фото ребёнка 158
Овчарки 156
Жи-Ши & Со))) 141
А в чем обвинят вас ваши дети? 120
Леди
Светлана Ходченкова поразила фанатов природной красотой Актриса поразила красотой
Новости партнеров
Инцидент в Крыму: корабль НАТО атаковал российские комплексы С-400
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
Новый способ обмана россиян на кассе "Пятерочки". Будьте внимательны
Смертельная болезнь Харатьяна
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь