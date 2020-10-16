21:53 (мск), источник: Коммерсантъ
Принуждение к конфликту
Источники «Ъ» рассказали, как Турция готовила почву для обострения в Нагорном Карабахе.
Картина, которую рисуют
Речь идет о 600 военнослужащих, включая батальонную тактическую группу из 200 человек, 50 инструкторов в Нахичевани, 90 военных советников в Баку (обеспечивали связку при ведении боевых действий в цепочке бригада—корпус—генеральный штаб); 120 человек
Эта группировка якобы включала в себя 18 БМП, одну реактивную систему залпового огня, десять единиц автотехники и до 34 единиц авиационной техники (включая 6 самолетов, 8 вертолетов, до 20 беспилотников), обеспечивавших военную разведку как в районе Карабаха, так и на территории Армении.
Помимо этого собеседники «Ъ» сообщают, что турецкие представители вербуют наемников для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана из лояльных Анкаре исламистских группировок, воюющих в Сирии и Ливии. Контроль за функционированием логистических цепочек доставки наемников осуществляет якобы турецкая Национальная разведывательная организация при поддержке сил и средств Минобороны.
По словам собеседников «Ъ», в течение первой недели октября в зону нагорнокарабахского конфликта было переброшено до 1,3 тыс. сирийских боевиков и как минимум одна группа ливийских наемников численностью 150 человек. Первые были якобы размещены преимущественно на Тертерском направлении в районах Баяндура и Гапанлы (5 и 10 км
Сообщается, что рекрутирование сирийских боевиков ведется на подконтрольных Анкаре территориях на севере и
Перед отправкой в Азербайджан у наемников якобы изымали документы, удостоверяющие личность, и персональные средства связи. Им говорили, что их услуги потребуются на срок от трех месяцев до полугода.
«Еще 22 сентября в Азербайджан была направлена первая группировка из состава 2-го корпуса СНА, прошедшая двухнедельную спецподготовку под началом турецких инструкторов в Сирии», — говорит один из собеседников «Ъ».
По его словам, вплоть до момента объявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе продолжал активно формироваться очередной отряд сирийских наемников численностью до 1500 человек для отправки в Азербайджан. «Этот отряд сформирован и может быть переброшен в район Нагорного Карабаха в любой момент», — утверждает источник. Речь идет о выходцах из группировок «Файлак аш-Шам», «Бригада Султана Мурада», «Фиркат Хамза» и «Фиркат Сулейман Шах».
Ранее британская радиостанция BBC сообщала, что Турция перебросила из Африна в Азербайджан 150 боевиков из состава группировки «Джейш аш-Шам». Еще около 2 тыс. человек из «Бригады Султана Мурада» готовились к переброске в Карабах по состоянию на начало октября. Об этом же сообщала американская газета The Wall Street Journal. В то же время журналисты Washington Post со ссылкой на родственников сирийских наемников сообщили, что более 50 из них погибли во время боев в Нагорном Карабахе.
Об активной роли Турции в конфликте в четверг заявил и госсекретарь США Майкл Помпео. «Теперь вмешались турки и предоставили ресурсы Азербайджану, увеличивая тем самым риск, подливая масло в огонь того, что происходит в исторической битве в месте под названием Нагорный Карабах — небольшой территории, население которой составляет около 150 тыс. человек», — сказал он в интервью радиостанции WSB.
Накануне о негативном влиянии Турции заявил глава МИД Франции
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, однако, категорически отрицает, что на азербайджанской стороне воюют иностранные наемники. «Никто никаких доказательств о наличии иностранных вооруженных формирований на территории Азербайджана, которые принимают участие в нынешних боестолкновениях, нам не предоставил. Наша официальная позиция заключается в том, что никаких иностранных наемников у нас нет», — сказал Ильхам Алиев в ходе параллельного интервью «РИА Новости» лидеров Азербайджана и Армении.
Заявления властей США и Франции в Азербайджане охарактеризовали как недопустимые для стран, которые стремятся выступать в роли посредников в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.
Власти Турции также неоднократно называли выдумкой информацию о том, что они помогают направлять в Нагорный Карабах наемников из Сирии и Ливии.
Елена Черненко