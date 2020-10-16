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21:11 (мск), источник: Интерфакс

США сочли неудачным предложение Путина по продлению ДСНВ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — Власти США сочли неудачным предложение президента РФ Владимира Путина продлить действующий договор СНВ-3 без всяких условий на год, заявил в пятницу советник по национальной безопасности президента США Роберт О’Брайен.

Источник: Reuters

«Сегодняшняя инициатива президента Путина продлить СНВ-3 без замораживания ядерных арсеналов — это обреченное на неудачу предприятие», — приводятся его слова на странице в твиттере Совета нацбезопасности США.

В Вашингтоне надеялись, что Москва согласится с предложениями американской стороны по СНВ-3.

«США предложили продлить договор СНВ-3 на один год в обмен на замораживание на это время ядерных арсеналов и со стороны России, и со стороны США. Это было бы выигрышем для обеих сторон, и, когда я встречался с моими партнерами в Женеве, мы полагали, что российская сторона хотела принять это предложение», — заявил О’Брайен.

Ранее на этой неделе спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон согласен на время продлить СНВ-3 при условии, что Россия ограничит или заморозит свой ядерный арсенал.

«На самом деле мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то период времени при условии, если они в ответ согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала», — заявил Биллингсли в ходе онлайн-дискуссии The Heritage Foundation. «Мы готовы сделать то же самое», — подчеркнул Биллингсли.

Вашингтон рассчитывает, что Москва пересмотрит свою позицию по вопросу контроля над вооружениями с целью не допустить гонки вооружений, добавил О’Брайен.

«Соединенные Штаты серьезно настроены в отношении контроля над вооружениями, что сохранить весь мир в безопасности», — говорится в его заявлении, распространенном Советом национальной безопасности США.

«Мы надеемся, что Россия переосмыслит свою позицию до того, как это выльется в дорогостоящую гонку вооружений», — подчеркнул советник президента.

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Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий договор СНВ-3 без всяких условий на год.

«У меня есть предложение, а именно — продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год — с тем, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода, с тем, чтобы не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как договор о стратегических наступательных вооружениях», — сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Путин в ходе совещания отметил, что прекращение существования ДСНВ-3 было бы весьма печальным событием с точки зрения контроля над вооружениями.

Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий на год
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15:16 (мск)© Ньюстюб
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