Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 17 октябряВспышка сверхновой, основание Петропавловска-Камчатского, массовое убийство в Керченском колледже и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
40Названы финалисты премии Comedy Pet Photography Awards 2020
12Беспорядки в Бишкеке
13:59 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД ФРГ заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен до конца

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/ — Хайко Маас также отметил, что Германия не намерена отказываться от диалога с Россией после инцидента с Алексеем Навальным.

Источник: AFP 2020

Проект «Северный поток — 2» будет достроен. Возникает лишь вопрос, когда именно это случится. С таким утверждением выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«Я исхожу из того, что «Северный поток — 2» будет достроен до конца. Вопрос, когда [это произойдет]", — сказал он. Касаясь критики проекта со стороны Вашингтона, Маас отметил: «О нашей энергетической политике и энергоснабжении мы принимаем решения здесь — в Европе».

Мы ведь не подвергаем критике то, что Соединенные Штаты в минувшем году более чем в два раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объемам импортером российской тяжелой нефти.
Хайко Маас

«США пользуются своим правом проводить самостоятельную энергетическую политику. Мы поступаем так же», — подытожил Маас.

Читайте также
Дания разрешила ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2»

Диалог с Россией

Маас также заявил, что Германия не намерена отказываться от диалога с Россией после инцидента с Алексеем Навальным, Москва необходима для урегулирования региональных конфликтов.

«Мы сидим за одним столом с Россией в Совете Безопасности ООН, на Берлинском процессе по Ливии и по вопросу Украины. На всех форумах речь идет о поиске решения для прекращения войн», — отметил министр. «В этой связи не может быть прекращения диалога с Москвой», — подчеркнул Маас. Он указал на то, что без России не получится урегулировать конфликты не только в Ливии, Сирии, на Украине, но и в Нагорном Карабахе, в Белоруссии и Венесуэле.

«Что касается Украины и Ливии, в целом есть также положительное развитие. Перемирие на востоке Украины соблюдается до сих пор дольше всего с начала конфликта», — сказал Маас.

Слишком много людей в мире зависят от того, что мировое сообщество в диалоге с Россией позаботилось о прекращении этих конфликтов.
Хайко Маас

В то же время Маас отметил, что «отношения с Россией останутся сложными». Министр утверждал, что «и в будущем на неприемлемые акции из России должен последовать европейский ответ». Он указал на то, что, помимо инцидента с Навальным, есть и другие проблемы, которые осложняют сотрудничество между Германией и Россией. «К сожалению, в Германии у нас имеются и другие конфликтные темы в отношениях с Москвой, например убийство в Тиргартене (гражданина Грузии — прим. ТАСС) и хакерская атака на Бундестаг», — напомнил Маас.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Звонит мама и говорит: "Я заблудилась". Начинаю кричать в трубку: "Стой на месте!"
За последние 50 лет Трамп первый президент, кто нарушил традицию
В России за сутки выявили 14 922 случая заражения коронавирусом
Минздрав: 90% заболевших COVID в России вернулись с отдыха
Выявлена наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови
В США впервые за 70 лет казнят осужденную женщину
Австралийку спасли от «очень благодарного» питона (видео)
Роскачество выявило поддельные творожные сырки
Здоровье
Назван потенциально эффективный препарат от коронавируса Хорошо известное лекарство, в состав которого входит металл висмут, способно активно подавлять размножение вируса SARS-CoV-2.
Hi-Tech
«Убийца рулетки»: зачем нужен лидар в iPhone Эксперты оценили необходимость лидара в iPhone
Новости партнеров
Силуанов предупредил россиян об отмене пенсий
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Кто станет следующим лидером России: предсказание монаха-провидца
Популярные темы на «Детях»
Медикаментозный аборт 774
Моменты советского воспитания, которые могут удивить современных мам 771
А покажите ваши кухни))) 528
Отцы и дети.Точнее,матери и дочери. 480
Новости партнеров
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
Главный симптом COVID-19 не связан с температурой или потерей обоняния
Знаменитости-евреи, о чьем происхождении вы точно не догадывались
Новый поворот в деле о гибели дочери Конкина
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь