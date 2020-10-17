Глава МИД ФРГ заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен до конца

Проект «Северный поток — 2» будет достроен. Возникает лишь вопрос, когда именно это случится. С таким утверждением выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
«Я исхожу из того, что «Северный поток — 2» будет достроен до конца. Вопрос, когда [это произойдет]", — сказал он. Касаясь критики проекта со стороны Вашингтона, Маас отметил: «О нашей энергетической политике и энергоснабжении мы принимаем решения здесь — в Европе».
Мы ведь не подвергаем критике то, что Соединенные Штаты в минувшем году более чем в два раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объемам импортером российской тяжелой нефти.
«США пользуются своим правом проводить самостоятельную энергетическую политику. Мы поступаем так же», — подытожил Маас.
Маас также заявил, что Германия не намерена отказываться от диалога с Россией после инцидента с Алексеем Навальным, Москва необходима для урегулирования региональных конфликтов.
«Мы сидим за одним столом с Россией в Совете Безопасности ООН, на Берлинском процессе по Ливии и по вопросу Украины. На всех форумах речь идет о поиске решения для прекращения войн», — отметил министр. «В этой связи не может быть прекращения диалога с Москвой», — подчеркнул Маас. Он указал на то, что без России не получится урегулировать конфликты не только в Ливии, Сирии, на Украине, но и в Нагорном Карабахе, в Белоруссии и Венесуэле.
«Что касается Украины и Ливии, в целом есть также положительное развитие. Перемирие на востоке Украины соблюдается до сих пор дольше всего с начала конфликта», — сказал Маас.
Слишком много людей в мире зависят от того, что мировое сообщество в диалоге с Россией позаботилось о прекращении этих конфликтов.
В то же время Маас отметил, что «отношения с Россией останутся сложными». Министр утверждал, что «и в будущем на неприемлемые акции из России должен последовать европейский ответ». Он указал на то, что, помимо инцидента с Навальным, есть и другие проблемы, которые осложняют сотрудничество между Германией и Россией. «К сожалению, в Германии у нас имеются и другие конфликтные темы в отношениях с Москвой, например убийство в Тиргартене (гражданина Грузии — прим. ТАСС) и хакерская атака на Бундестаг», — напомнил Маас.