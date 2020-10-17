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17:22 (мск), источник: Ведомости

Посольство Азербайджана выразило протест из-за визита Милонова в Карабах

Посольство Азербайджана в Москве направило ноту протеста в МИД России в связи с несогласованным визитом депутата Госдумы Виталия Милонова в Нагорный Карабах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с незаконным визитом депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Виталия Милонова на оккупированные азербайджанские территории в нарушение международно признанных границ Азербайджана, посольством Азербайджанской Республики в Российской Федерации была направлена нота протеста в Министерство иностранных дел Российской Федерации», — заявили в посольстве.

В дипмиссии назвали действия Милонова провокационными и подчеркнули, что они направлены на ухудшение российско-азербайджанских отношений.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что включили Виталия Милонова в черный список за несогласованный визит в Карабах.

Ереван и Баку заключили соглашение о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха в Москве в ночь с 9 по 10 октября. Подразумевалось, что боевые действия будут остановлены с 12:00 10 октября. Однако вскоре вооруженные столкновения возобновились. Обе страны взаимно обвинили друг друга в нарушении соглашения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что нарушить перемирие Азербайджан убедила Турция.
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Ранее ее президент Реджеп Эрдоган высказался о необходимости покончить с «армянской оккупацией» в Карабахе. Кроме того, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности предоставить Баку военную помощь.

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией за спорную территорию Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой.

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