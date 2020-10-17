Армения и Азербайджан договорились о перемирии

Стороны пришли к соглашению, следуя договоренностям, достигнутым в ходе переговоров в Москве 10 октября, а также после встреч сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху 1 и 5 октября.
В ночь с 9 на 10 октября главы МИД Армении, России и Азербайджана по инициативе Владимира Путина провели консультации в Москве. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим перемирия вступил в силу с 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста.
Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Согласно четвертой статье Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.
Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.