Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 17 октябряВспышка сверхновой, основание Петропавловска-Камчатского, массовое убийство в Керченском колледже и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
11Под Рязанью произошел взрыв снарядов на военном складе
40Названы финалисты премии Comedy Pet Photography Awards 2020
22:07 (мск), источник: РИА Новости

Армения и Азербайджан договорились о перемирии

ЕРЕВАН, 17 окт — РИА Новости. Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии, которое вступит в силу 18 октября в полночь по местному времени, говорится в сообщении МИД Армении. Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило это решение.

Источник: РИА Новости

Стороны пришли к соглашению, следуя договоренностям, достигнутым в ходе переговоров в Москве 10 октября, а также после встреч сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху 1 и 5 октября.

В ночь с 9 на 10 октября главы МИД Армении, России и Азербайджана по инициативе Владимира Путина провели консультации в Москве. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим перемирия вступил в силу с 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста.

Ситуация в Карабахе

Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.

Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Согласно четвертой статье Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.

Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 В России ответили на угрозы Украины устроить 'поток гробов'
'Отвесили пощечину': китайцев восхитил ответ Лаврова США
Посольство РФ рассказало о подозреваемом в убийстве под Парижем
Выявлена наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови
Кадыров прокомментировал ситуацию с убийством учителя во Франции
РФ заняла последнее место по продолжительности здоровой жизни
Минздрав: 90% заболевших COVID в России вернулись с отдыха
Азербайджан выразил протест из-за визита Милонова в Карабах
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Вот как выглядят умытые звезды
Hi-Tech
Что произошло на Камчатке Есть первые результаты
Авто
Новый Mercedes-Benz Е-Класса: тест-драйв бестселлера Рестайлинговый Е-Класс наконец-то добрался до России и оперативно попал в наши руки
Новости партнеров
Степаненко отреагировала на сына Петросяна
Как Степаненко отреагировала, узнав о сыне Петросяна
В Госдуме обсуждают новую льготу для пенсионеров, которые работали 40 лет
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Дети
В сети появилось первое фото внучки Пугачевой В сети обсуждают прибавление в звездной семье
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь