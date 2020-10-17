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17 октября, источник: РИА Новости

Конституционный суд не будет проверять действующие международные договоры

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Конституционный суд не будет инициировать проверку и выносить постановления в отношении международных договоров и признавать их противоречащими конституции РФ, если они уже были приняты до вступления закона о КС в силу, следует из подготовленной ко второму чтению редакции президентского законопроекта о КС.

Источник: РИА Новости

Первым чтением законопроекта о Конституционном суде были одобрены положения, согласно которым признанные не соответствующими Конституции РФ и не вступившие в силу международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению. Верховный суд РФ в свою очередь не позднее трех месяцев после опубликования соответствующего постановления КС должен дать разъяснения по вопросам судебной практики.

Ко второму чтению в текст законопроекта внесена поправка, согласно которой вышеперечисленные положения не будут иметь обратную силу и распространяться на договоры, которые ранее уже были признанными соответствующими конституции.

Согласно одобренной ко второму чтению поправке, эти положения «применяются к постановлениям Конституционного суда Российской Федерации, принятым после дня вступления в силу настоящего Федерального конституционного закона».

Поправки в закон «О Конституционном суде», в том числе и положение о международных договорах, в целом вступят в силу со дня официального опубликования. Ряд иных норм имеют отложенный срок вступления в силу.

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