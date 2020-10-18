WSJ узнала о предупреждении Китая о возможных задержаниях граждан США

По информации источников издания, официальные лица КНР неоднократно делали соответствующие предупреждения по разным каналам, в том числе через посольство США в Пекине.
Собеседники WSJ отметили, что послание было «прямолинейным»: США должны прекратить судебное преследование китайских исследователей, иначе в противном случае «может оказаться, что американцы в Китае нарушают китайские законы».
Предупреждения от Китая начали поступать летом, после того как власти США предъявили обвинения ряду китайских исследователей, которые работали в американских центрах, пишет WSJ. Этих исследователей, в частности, подозревают в сокрытии связей с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).
Представитель Госдепартамента США в беседе с изданием отказался комментировать предполагаемые угрозы со стороны Китая. Он предупредил граждан США, что могут возникнуть ситуации, когда они не смогут покинуть Китай в случае предъявления им обвинений местными властями. Посольство Китая в Вашингтоне и МИД Китая не ответили на запросы издания.
В конце августа WSJ сообщила, что власти США заподозрили китайских дипломатов в том, что они помогали работавшим в стране исследователями, которые якобы скрывали свои связи с военными КНР и пытались «получить данные о передовых научных разработках американских университетов».
По словам источников издания, в связи с этим администрация президента США Дональда Трампа в июле потребовала от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне (штат Техас) из-за «воровства американских технологий», «неподобающего использования» систем студенческих обменов и «несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения» сотрудников. Кроме того, США потребовали вывезти из страны всех китайских ученых, каким-либо образом связанных с НОАК, сообщила WSJ.
МИД Китая пообещал ответить на действия США и 24 июля объявил о закрытии дипломатического представительства США в Чэнду.