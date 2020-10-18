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08:28 (мск), источник: РБК

Трамп пообещал установить «мир с позиции силы» с помощью нового оружия

США будут выстраивать свою мирную политику с позиции силы при помощи новых видов вооружения. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время предвыборного митинга в городе Джейнсвилл, штат Висконсин.

Источник: AP 2020

«Ни у кого нет оружия, хоть близко сравнимого с тем, которым обладаем мы. Надеюсь, США никогда не придется его применять. Но мы установим мир с позиции силы. Вот для чего это все», — сказал президент.

По словам Трампа, сейчас у Соединенных Штатов самая мощная армия в мире, чему завидуют «и Россия, и Китай, и Северная Корея, и другие страны».

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В сентябре глава государства заявлял, что у страны есть неизвестные никому виды вооружений. «У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется», — сообщил Трамп.

Он отметил, что сейчас США создают отличное оружие, а финансирование армии в размере $2,5 трлн в последние три года сделала вооруженные силы страны «сильнее, чем когда-либо ранее».

В мае 2020 года Трамп заявлял о разработке военными гиперзвукового снаряда, который он назвал «супер-пупер» ракетой. По словам президента, она может развивать скорость в 17 раз выше скорости других имеющихся в мире ракет.

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В июле Пентагон подтвердил, что проводил весной испытания этой ракеты в Тихом океане, однако ее скорость превышает в 17 раз скорость звука, а не скорость других снарядов. Речь идет о специальном блоке, который монтируется на обычные баллистические ракеты. Он позволяет им планировать в атмосфере после отделения боеголовки.

В октябре глава американского военного ведомства Марк Эспер сообщил, что эти ракеты планируется поставить на вооружение сухопутных войск США к 2023 году.

Кроме того, Пентагон увеличивает финансирование гиперзвуковых испытаний, чтобы в течение пяти ближайших лет вооружить этими технологиями авиацию.

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