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17:08 (мск), источник: Коммерсантъ

В Минске перед оппозиционной акцией начались задержания

Сотрудники правоохранительных органов в центре Минска начали задерживать сторонников оппозиции, собирающихся на несанкционированный «Партизанский марш».

Источник: Reuters

Наиболее масштабные задержания произошли возле метро «Партизанская», сообщает «Интерфакс». По дороге на марш уже задержаны около 10 человек.

В белорусской столице наблюдались ограничения доступа в интернет. Проблемы есть у операторов связи МТС Беларусь и А1.

Несколько тысяч участников акции вышли на проезжую часть проспекта, идут в строну станции метро «Автозаводская», передает ТАСС. Протестующие скандируют «Живе Беларусь», «Честные выборы», у многих бело-красно-белые флаги.

На площади Независимости находятся силовики, по периметру дежурит милиция, стоят металлические ограждения. Подземный торговый центр «Столица», расположенный под площадью, не работает.

Ранее милиция Минска заявила о готовности применить оружие.

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