17:08 (мск), источник: Коммерсантъ
В Минске перед оппозиционной акцией начались задержания
Сотрудники правоохранительных органов в центре Минска начали задерживать сторонников оппозиции, собирающихся на несанкционированный «Партизанский марш».
Наиболее масштабные задержания произошли возле метро «Партизанская», сообщает «Интерфакс». По дороге на марш уже задержаны около 10 человек.
В белорусской столице наблюдались ограничения доступа в интернет. Проблемы есть у операторов связи МТС Беларусь и А1.
Несколько тысяч участников акции вышли на проезжую часть проспекта, идут в строну станции метро «Автозаводская», передает ТАСС. Протестующие скандируют «Живе Беларусь», «Честные выборы», у многих
На площади Независимости находятся силовики, по периметру дежурит милиция, стоят металлические ограждения. Подземный торговый центр «Столица», расположенный под площадью, не работает.
Ранее милиция Минска заявила о готовности применить оружие.