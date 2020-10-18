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16:12 (мск), источник: РИА Новости

Азербайджан заявил о готовности передать Армении тела погибших в Карабахе

БАКУ, 18 окт — РИА Новости. Азербайджан готов к передаче тел погибших армянских военнослужащих, оставшихся на территории республики. Об этом заявили в Государственной комиссии по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников по итогам заседания с участием представителей Международного комитета Красного Креста (МККК).

Источник: РИА Новости

Это планируют сделать по заранее согласованному коридору в направлении приграничного Товузского района.

Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября).

Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
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Перемирие не работает: в Карабахе продолжаются бои

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе — на границе с Ираном. В Баку обвинили Ереван в попытке атаки на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях с использованием минометов и артиллерии.

Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.

Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Согласно четвертой статье Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.

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Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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