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18:26 (мск), источник: Коммерсантъ

В Минске милиция во время разгона протестного марша стреляла в воздух

Милиция разгоняет протестующих в Минске. СМИ сообщили о применении к протестующим шумовых гранат. Как позже заявили в милиции Минска, силовики при разгоне участников акции несколько раз стреляли в воздух резиновыми пулями, так как демонстранты бросали в них камни. Правозащитный центр «Весна» сообщил о 30 задержанных, среди них есть журналисты.

Источник: AFP 2020

Изначально протестующие шли по Партизанскому проспекту в сторону центра, пока не столкнулись с милицейским перекрытием в районе универмага «Беларусь». После частичного разгона протестующих колонна двинулась по Партизанскому проспекту в обратном направлении. Некоторые участники марша скандируют «Пошел вон!».

По оценкам СМИ, в колонне несколько десятков тысяч человек.

Перед началом акции к центру города были стянуты спецтехника и военные. На площади Независимости находятся силовики, по периметру дежурит милиция, сама площадь огорожена, проход на нее перекрыт.

Аналогичные акции протеста также проходят в Бресте, Гомеле Витебске, Светлогорске. В некоторых городах акции сопровождаются задержаниями. Сегодня, 18 октября, 71-й день протестов в Белоруссии.

Протесты в стране не утихают с 9 августа. Требования протестующих остаются прежними: пересмотр итогов президентских выборов, освобождение политзаключенных и расследование случаев применения насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов к участникам протестов. Всего за два месяца были задержаны почти 11 тыс. протестующих, пострадали более 800 человек, погибли 4 человека.

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