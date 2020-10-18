В Минске милиция во время разгона протестного марша стреляла в воздух

Изначально протестующие шли по Партизанскому проспекту в сторону центра, пока не столкнулись с милицейским перекрытием в районе универмага «Беларусь». После частичного разгона протестующих колонна двинулась по Партизанскому проспекту в обратном направлении. Некоторые участники марша скандируют «Пошел вон!».
По оценкам СМИ, в колонне несколько десятков тысяч человек.
Перед началом акции к центру города были стянуты спецтехника и военные. На площади Независимости находятся силовики, по периметру дежурит милиция, сама площадь огорожена, проход на нее перекрыт.
Аналогичные акции протеста также проходят в Бресте, Гомеле Витебске, Светлогорске. В некоторых городах акции сопровождаются задержаниями. Сегодня, 18 октября, 71-й день протестов в Белоруссии.
Протесты в стране не утихают с 9 августа. Требования протестующих остаются прежними: пересмотр итогов президентских выборов, освобождение политзаключенных и расследование случаев применения насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов к участникам протестов. Всего за два месяца были задержаны почти 11 тыс. протестующих, пострадали более 800 человек, погибли 4 человека.