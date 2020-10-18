21:41 (мск), источник: ТАСС
Нетаньяху назвал подписание серии соглашений с Бахрейном «гигантским шагом к миру»
Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения.
«Премьер-министр Нетаньяху сегодня (воскресенье, 18 октября 2020 года) провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Бахрейна и министром финансов США перед подписанием в Бахрейне семи меморандумов о взаимопонимании между Израилем и Бахрейном.
Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения. Соответствующее соглашение было подписано в воскресенье в Манаме в ходе визита высокопоставленной израильской делегации, сообщил глава МИД королевства Абдель Латиф бен Рашед
По информации газеты The Times of Israel, подписи на документах поставили глава МИД Бахрейна и генеральный директор внешнеполитического ведомства еврейского государства Алон Ушпиз.
«Совместное коммюнике по установлению дипломатических, мирных и дружественных отношений» не является договором о мире, а представляет собой «рамочное соглашение», но с его подписанием Израиль и Бахрейн формально установили дипломатические отношения, поясняет издание со ссылкой на близкий к переговорам израильский источник.
Делегация Израиля под руководством председателя Совета национальной безопасности еврейского государства Меира
Соглашение о нормализации отношений
15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Нетаньяху назвал тогда примирение еврейского государства с этими двумя арабскими странами «поворотным моментом в истории», который «в результате поможет раз и навсегда положить конец