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23:10 (мск), источник: ТАСС

Мэрам итальянских городов разрешили объявлять комендантский час

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также объявил об ограничениях, которые вводятся в сфере общественного питания.

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Источник: AFP 2020

РИМ, 18 октября. /ТАСС/. Мэры итальянских городов могут принимать решение о введении комендантского часа с 21:00 (по местному времени). Об этом объявил в воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Мэры могут принимать решение об ограничениях после 21:00, исходя из эпидемиологической ситуации», — сказал премьер.

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Он также объявил об ограничениях, которые вводятся в сфере общественного питания. Так, бары должны закрываться в 18:00. Рестораны и прочие заведения могут работать до полуночи, но обслуживать только за столиками. При этом за столиком могут находиться не более шести клиентов. Останавливаются все уличные гастрономические фестивали и выставки-ярмарки. Конференции возможно проводить только при соблюдении всех предосторожностей. Спортзалы и бассейны должны в течение недели обеспечить работу согласно принятым мерам по недопущению распространения коронавируса. Школы остаются открытыми, за исключением ПТУ, где рекомендовано дистанционное обучение. Ужесточение карантинных мер связано с ростом числа заражений коронавирусом в стране, которое в воскресенье превысило 11,7 тыс. новых случаев за сутки.

Конте отметил, что несмотря на увеличение заражений и числа заразившихся, попадающих в отделения интенсивной терапии, в настоящий момент нельзя руководствоваться той же стратегией, что и в начале пандемии, когда был введен общенациональный карантин. Во-первых, по словам премьера, страна не может себе позволить новую полную остановку экономики. «Нельзя сравнивать ситуацию с тем, что было с весной: тогда не было ни масок, ни медицинского оборудования. Сегодня мы производим достаточное число масок, они раздаются бесплатно каждому ученику в 18 тыс. в школах, не считая больницы и сотрудников правоохранительных органов», — сказал Конте.

Он вновь призвал население придерживаться всех правил по профилактике коронавируса, чтобы не допустить нового локдауна. Он также не исключил дальнейшего ужесточения карантинных мер.

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