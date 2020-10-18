Мэрам итальянских городов разрешили объявлять комендантский час

РИМ, 18 октября. /ТАСС/. Мэры итальянских городов могут принимать решение о введении комендантского часа с 21:00 (по местному времени). Об этом объявил в воскресенье
«Мэры могут принимать решение об ограничениях после 21:00, исходя из эпидемиологической ситуации», — сказал премьер.
Он также объявил об ограничениях, которые вводятся в сфере общественного питания. Так, бары должны закрываться в 18:00. Рестораны и прочие заведения могут работать до полуночи, но обслуживать только за столиками. При этом за столиком могут находиться не более шести клиентов. Останавливаются все уличные гастрономические фестивали и
Конте отметил, что несмотря на увеличение заражений и числа заразившихся, попадающих в отделения интенсивной терапии, в настоящий момент нельзя руководствоваться той же стратегией, что и в начале пандемии, когда был введен общенациональный карантин.
Он вновь призвал население придерживаться всех правил по профилактике коронавируса, чтобы не допустить нового локдауна. Он также не исключил дальнейшего ужесточения карантинных мер.