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00:07 (мск), источник: ТАСС

Макрон потребовал от министров немедленных действий в борьбе с терроризмом

По информации телеканала BFMTV, по итогам внеочередного заседания Совета обороны принято решение усилить систему безопасности учебных заведений.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от силовых министров немедленных действий в борьбе против терроризма. Акцент на необходимости быстрых и решительных мер на этом направлении французский лидер сделал на внеочередном заседании Совета обороны, которое прошло в воскресенье под его руководством, сообщили в Елисейском дворце.

«Президент республики потребовал немедленных действий по борьбе с этой угрозой», — сказал представитель администрации французского лидера по итогам совещания в его резиденции. В ходе заседания, по словам сотрудника Елисейского дворца, Макрон заверил, что «исламисты не смогут спать спокойно во Франции».

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Совещание, созванное Макроном в связи с терактом в столичном регионе в минувшую пятницу, продолжалось вечером несколько часов. В нем участвовали премьер Франции Жан Кастекс, главы МВД, МИД, министерств вооруженных сил и юстиции.

По информации телеканала BFMTV, по итогам заседания принято решение усилить систему безопасности учебных заведений. Также решено повысить внимание к сообщениям в соцсетях. После теракта в столичном регионе в интернете было выявлено более 20 сообщений в поддержку теракта. Их авторы будут привлечены к ответственности, пообещали правоохранители. Кроме этого, власти намерены усилить наблюдение за ассоциациями, подозреваемыми в исламистской пропаганде.

Как ранее сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, компетентные службы наблюдают более чем за 4 тыс. иностранцев, подозреваемых в радикализации, и готовятся выслать из страны более 230 экстремистов. Все они входят в список лиц, подозреваемых в радикализации террористического характера (FSPRT).

Теракт в Конфлан-Сент-Онорин

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин (столичный регион Иль-де-Франс) было совершено нападение на 47-летнего учителя рядом со школой, где тот преподавал историю. Нападавший перерезал ему горло. Злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен.

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Расследование преступления поручено антитеррористической прокуратуре Франции. Президент Франции назвал произошедшее террористическим актом. По последним данным полиции, в ходе расследования этого нападения задержаны 11 человек.

Как заявил глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар, преступление совершил 18-летний мужчина «чеченской национальности, родившийся в Москве 12 марта 2002 года, имевший статус беженца, он не был в поле зрения правоохранительных служб».

Руководитель пресс-службы посольства РФ во Франции Сергей Паринов в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что человек, который убил учителя истории близ Парижа, не имел никакого отношения к России, так как находился во Франции в течение 12 лет с тех пор, как его семья была принята французской стороной.

Следователи связывают убийство с профессиональной деятельностью педагога. Согласно их данным, 5 октября во время урока, посвященного свободе слова, учитель демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал получать угрозы от родителей учащихся своего класса. Он жаловался в связи с этим в комиссариат полиции.

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