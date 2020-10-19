00:07 (мск), источник: ТАСС
Макрон потребовал от министров немедленных действий в борьбе с терроризмом
По информации телеканала BFMTV, по итогам внеочередного заседания Совета обороны принято решение усилить систему безопасности учебных заведений.
ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от силовых министров немедленных действий в борьбе против терроризма. Акцент на необходимости быстрых и решительных мер на этом направлении французский лидер сделал на внеочередном заседании Совета обороны, которое прошло в воскресенье под его руководством, сообщили в Елисейском дворце.
«Президент республики потребовал немедленных действий по борьбе с этой угрозой», — сказал представитель администрации французского лидера по итогам совещания в его резиденции. В ходе заседания, по словам сотрудника Елисейского дворца, Макрон заверил, что «исламисты не смогут спать спокойно во Франции».
Совещание, созванное Макроном в связи с терактом в столичном регионе в минувшую пятницу, продолжалось вечером несколько часов. В нем участвовали премьер Франции Жан Кастекс, главы МВД, МИД, министерств вооруженных сил и юстиции.
По информации телеканала BFMTV, по итогам заседания принято решение усилить систему безопасности учебных заведений. Также решено повысить внимание к сообщениям в соцсетях. После теракта в столичном регионе в интернете было выявлено более 20 сообщений в поддержку теракта. Их авторы будут привлечены к ответственности, пообещали правоохранители. Кроме этого, власти намерены усилить наблюдение за ассоциациями, подозреваемыми в исламистской пропаганде.
Как ранее сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, компетентные службы наблюдают более чем за 4 тыс. иностранцев, подозреваемых в радикализации, и готовятся выслать из страны более 230 экстремистов. Все они входят в список лиц, подозреваемых в радикализации террористического характера (FSPRT).
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