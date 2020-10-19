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04:30 (мск), источник: ТАСС

Трамп считает, что в случае победы Байдена США ждет депрессия

Кроме того, глава государства охарактеризовал своего оппонента на предстоящих выборах «как самого скучного человека на свете».

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Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что в случае победы на выборах его соперника Джозефа Байдена, представляющего Демократическую партию, страну ждет депрессия.

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«Если вы проголосуете за Байдена, то он отдаст рабочие места Китаю, отдаст ваше будущее вирусу. Страна бы закрылась, — отметил Трамп, выступая в воскресенье перед сторонниками в штате Невада. — Он [Байден] бы сказал, что слушает ученых. Если бы я слушал полностью ученых, то страна бы сейчас оказалась в огромной депрессии».

«Это голосование является выбором между [проводимым] Трампом супер-восстановлением страны и депрессией Байдена. <…> Вы получите Великую депрессию, налоги вырастут», — полагает он. «Это выбор между прочными границами и отсутствием границ, между поддержкой полиции и прекращением ее финансирования, между получением вакцины в рекордные сроки для победы над вирусом и закрытием Байденом страны, чтобы убить экономику», — сказал президент.

Трамп охарактеризовал Байдена «как самого скучного человека на свете».

Великая депрессия — мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года с биржевого краха в США. Наиболее острый период этого кризиса пришелся на 1929−1933 годы.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

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