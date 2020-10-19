Трамп считает, что в случае победы Байдена США ждет депрессия

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что в случае победы на выборах его соперника Джозефа Байдена, представляющего Демократическую партию, страну ждет депрессия.
«Если вы проголосуете за Байдена, то он отдаст рабочие места Китаю, отдаст ваше будущее вирусу. Страна бы закрылась, — отметил Трамп, выступая в воскресенье перед сторонниками в штате Невада. — Он [Байден] бы сказал, что слушает ученых. Если бы я слушал полностью ученых, то страна бы сейчас оказалась в огромной депрессии».
«Это голосование является выбором между [проводимым] Трампом
Трамп охарактеризовал Байдена «как самого скучного человека на свете».
Великая депрессия — мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года с биржевого краха в США. Наиболее острый период этого кризиса пришелся на 1929−1933 годы.
Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и