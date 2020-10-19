Мадуро пообещал гражданам Венесуэлы бесплатное лечение авифавиром

«Мы привозим в Венесуэлу лучшие медикаменты со всего света. Тысячи доз прибыли из России, чтобы спасти жизни наиболее тяжелобольных пациентов», — передает государственный венесуэльский канал VTV слова господина Мадуро. Он также раскритиковал системы здравоохранения Бразилии и Колумбии, назвав их «неолиберальными».
Авифавир — один из трех российских препаратов от коронавируса с активным веществом фавипиравир. Лекарство выпускается при содействии Российского фонда прямых инвестиций. Помимо авифавира Россия экспортирует в Венесуэлу вакцину от COVID-19 «Спутник V». Господин Мадуро объявлял, что его сын, сестра и он сам привьются импортированной вакциной.