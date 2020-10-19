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12:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Мадуро пообещал гражданам Венесуэлы бесплатное лечение авифавиром

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в страну поставлены тысячи доз российского препарата авифавир от COVID-19. Российские лекарства, по словам господина Мадуро, будут использоваться для бесплатного лечения тяжелобольных пациентов.

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Источник: Reuters

«Мы привозим в Венесуэлу лучшие медикаменты со всего света. Тысячи доз прибыли из России, чтобы спасти жизни наиболее тяжелобольных пациентов», — передает государственный венесуэльский канал VTV слова господина Мадуро. Он также раскритиковал системы здравоохранения Бразилии и Колумбии, назвав их «неолиберальными».

Авифавир — один из трех российских препаратов от коронавируса с активным веществом фавипиравир. Лекарство выпускается при содействии Российского фонда прямых инвестиций. Помимо авифавира Россия экспортирует в Венесуэлу вакцину от COVID-19 «Спутник V». Господин Мадуро объявлял, что его сын, сестра и он сам привьются импортированной вакциной.

Венесуэла начала испытания российской вакцины от коронавируса
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