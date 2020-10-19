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07:35 (мск), источник: Интерфакс

Сенатор США призвал ФБР сообщить о выводах относительно «российской дезинформации» в деле сына Байдена

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Председатель комитета Сената по национальной безопасности и правительственным делам Рон Джонсон призвал директора ФБР Кристофера Рэя сообщить о результатах расследования по факту принадлежности ноутбука сыну кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена Хантеру Байдену.

Источник: Reuters

«ФБР обязано сообщить нам об этом. Если они считают, что это была, возможно, российская дезинформация, они должны провести брифинг», — заявил он Fox News.

Джонсон в письме директору ФБР сообщил, что 24 сентября с его комитетом связался осведомитель, который утверждал, что у него есть ноутбук, который якобы оставил Хантер Байден.

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Джонсон отметил, что сотрудники немедленно попросили ФБР подтвердить некоторые детали, но бюро отказалось.

«Если, например, они также считают, что информация осведомителя является мошеннической, это будет преступлением, ФБР должно сообщить нам об этом», — отметил Джонсон.

«Я несу ответственность за проверку содержания любой информации, представленной моему комитету. Комитет должен знать, получает ли он данные, которые могут быть мошенническими или неточными», — добавил он.

По его словам, комитет также должен знать, оценило ли ФБР достоверность материалов о якобы причастности России к передаче жесткого диска ноутбука, на основании данных которого New York Post предоставила материалы.

Ранее газета New York Post сообщила, что Байден в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было.

Письма, опубликованные изданием, были взяты из ноутбука, якобы оставленного сыном Байдена в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

Позже сообщалось, что ФБР расследует возможную причастность иностранной разведки к опубликованной электронной переписке.

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