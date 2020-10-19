07:47 (мск), источник: РИА Новости
Премьер Армении заявил, что война в Карабахе ведется за статус региона
ЕРЕВАН, 19 окт — РИА Новости.
«Первое.
В 2011 году в Казани прошел саммит России, Азербайджана и Армении, он завершился без достижения договоренностей об основных принципах урегулирования в Нагорном Карабахе, но стороны констатировали прогресс на пути к этой цели.
«Может война решить вопрос статуса Карабаха? Да, если достичь успеха в войне. Можем достичь успеха в войне? Да, если сконцентрировать вокруг этой цели национальный потенциал и искренне и самоотверженно идти к ней», — отметил Пашинян.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых местах — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда