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07:47 (мск), источник: РИА Новости

Премьер Армении заявил, что война в Карабахе ведется за статус региона

ЕРЕВАН, 19 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что бои на линии соприкосновения в Карабахе ведутся за его статус.

Источник: AFP 2020

«Первое. Из-за чего эта война? Статус Карабаха. Второе. Могли ли мы избежать этой войны? Да, если бы сдали территории и согласились на неопределенный статус Карабаха, на неопределенный срок, при условиях отсутствия механизма дальнейшей корректировки статуса», — написал Пашинян в Facebook.

По его словам, достичь приемлемого или какого-либо статуса для Карабаха было невозможно, так как последняя возможность этого была исчерпана в 2011 году в Казани.

В 2011 году в Казани прошел саммит России, Азербайджана и Армении, он завершился без достижения договоренностей об основных принципах урегулирования в Нагорном Карабахе, но стороны констатировали прогресс на пути к этой цели.

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«Может война решить вопрос статуса Карабаха? Да, если достичь успеха в войне. Можем достичь успеха в войне? Да, если сконцентрировать вокруг этой цели национальный потенциал и искренне и самоотверженно идти к ней», — отметил Пашинян.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых местах — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992—1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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