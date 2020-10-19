Политтехнолога Виталия Шклярова отпустили из белорусского СИЗО

О том, что Шклярова отпустили из СИЗО, Воскресенский говорил Би-би-си в выходные. В понедельник утром «Новая газета» сообщила, что информацию подтвердил адвокат Шклярова Антон Гашинский.
«Еще 14 октября Шклярову была изменена мера пресечения на домашний арест с личным поручительством гражданина Воскресенского. В случае противоправных действий мера изменится на содержание под стражей», — рассказал собеседник издания.
Политтехнолог Шкляров в 2017 году работал в президентской кампании телеведущей Ксении Собчак, а также, как он сам говорил, участвовал в предвыборной программе американского политика Берни Сандерса. Его колонки публиковались в российских СМИ — например, в «Новой газете» и «Ведомостях».
Шклярова задержали в Беларуси в конце июля, за десять дней до президентских выборов в стране.
Как сообщалось, его обвинили в работе на блогера Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которого не допустили на выборы и который с 29 мая находится под арестом.
Шкляров отрицает вину. Он уверен, что его преследуют по политическим мотивам из-за его материалов о ситуации в Беларуси.
Шкляров был одним из участников встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с арестованными представителями белорусской оппозиции, которая состоялась 10 декабря в Минске.
На встрече помимо Шклярова присутствовали экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова, участник инициативной группы Бабарико Воскресенский и еще шестеро оппозиционеров.
Как стало известно позже, должна была присутствовать и член координационного совета оппозиции Мария Колесникова, но она отказалась ехать на встречу с Лукашенко.
После встречи с Лукашенко нескольким ее участникам — директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Воскресенскому — изменили меру пресечения, они покинули СИЗО.
Адвокат Гашинский говорил, что после встречи арестованных с Лукашенко будет ходатайствовать об освобождении из-под стражи и своего подзащитного. Неделю назад он рассказывал РИА Новости, у Шклярова якобы остались положительные впечатления от встречи с Лукашенко.
«Хорошо и конструктивно побеседовали с президентом», — передавал его слова Гашинский.