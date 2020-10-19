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11:37 (мск), источник: BBC News Русская служба

Политтехнолога Виталия Шклярова отпустили из белорусского СИЗО

Российского и американского политтехнолога Виталия Шклярова отпустили из СИЗО КГБ в Минске под поручительство политолога Юрия Воскресенского. Шкляров оказался за решеткой в конце июля еще перед президентскими выборами, окончившихся протестами, а в октябре был среди арестованных, встречавшихся с Александром Лукашенко.

Источник: BBC News Русская служба

О том, что Шклярова отпустили из СИЗО, Воскресенский говорил Би-би-си в выходные. В понедельник утром «Новая газета» сообщила, что информацию подтвердил адвокат Шклярова Антон Гашинский.

«Еще 14 октября Шклярову была изменена мера пресечения на домашний арест с личным поручительством гражданина Воскресенского. В случае противоправных действий мера изменится на содержание под стражей», — рассказал собеседник издания.

Кто такой Шкляров

Политтехнолог Шкляров в 2017 году работал в президентской кампании телеведущей Ксении Собчак, а также, как он сам говорил, участвовал в предвыборной программе американского политика Берни Сандерса. Его колонки публиковались в российских СМИ — например, в «Новой газете» и «Ведомостях».

Шклярова задержали в Беларуси в конце июля, за десять дней до президентских выборов в стране.

Как сообщалось, его обвинили в работе на блогера Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которого не допустили на выборы и который с 29 мая находится под арестом.

Шкляров отрицает вину. Он уверен, что его преследуют по политическим мотивам из-за его материалов о ситуации в Беларуси.

Встреча с Лукашенко

Шкляров был одним из участников встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с арестованными представителями белорусской оппозиции, которая состоялась 10 декабря в Минске.

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На встрече помимо Шклярова присутствовали экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова, участник инициативной группы Бабарико Воскресенский и еще шестеро оппозиционеров.

Как стало известно позже, должна была присутствовать и член координационного совета оппозиции Мария Колесникова, но она отказалась ехать на встречу с Лукашенко.

После встречи с Лукашенко нескольким ее участникам — директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Воскресенскому — изменили меру пресечения, они покинули СИЗО.

Адвокат Гашинский говорил, что после встречи арестованных с Лукашенко будет ходатайствовать об освобождении из-под стражи и своего подзащитного. Неделю назад он рассказывал РИА Новости, у Шклярова якобы остались положительные впечатления от встречи с Лукашенко.

«Хорошо и конструктивно побеседовали с президентом», — передавал его слова Гашинский.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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