Алиев и Пашинян заявили о готовности к переговорам в Москве

«Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования», — сказал ТАСС Алиев.
«Нагорнокарабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем, это наша позиция. К сожалению, Азербайджан не согласен с этой точкой зрения. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретится, поговорить», — сказал агентству Пашинян.
При это премьер-министр Армении уточнил, что решение конфликта в регионе должно быть основано не на капитуляции, а на компромиссе.
«Если нет готовности с другой стороны, мы готовы бороться до конца за права нашего народа, за права наших соотечественников в Нагорном Карабахе», — добавил он.
Со своей стороны, президент Азербайджана заявил, что Баку готов приостановить военные действия при условии, если Ереван будет конструктивен на переговорах. «Но заявления, которые мы слышим из Еревана, полностью противоречат базовым принципам, которые были выработаны Минской группой ОБСЕ», — сказал он.
Базовыми принципами Ильхам Алиев назвал «возврат территорий, оккупированных армянской стороной, переговоры по будущему Нагорного Карабаха, возврат беженцев и вынужденных переселенцев в места их изначального проживания, в том числе в Нагорный Карабах, в Шушу».
В несоблюдении гуманитарного перемирия, о котором стороны конфликта уже договаривались несколько раз за последние недели, Ереван и Баку обвинили друг друга. Также президент Азербайджана сообщил о контрабанде российского оружия в Армению. Премьер-министр Армении заявил, что у Москвы есть «легитимное право и основания» для антитеррористической операции в Карабахе, так как боевики из Ближнего Востока, участвующие в конфликте в регионе, «представляют непосредственную угрозу для России».
С начала обострения конфликта в регионе Москва уже становилась площадкой для переговоров сторон. Так, 9 сентября, по приглашению президента России Владимира Путина, в Москве прошли переговоры глав МИДов Азербайджана и Армении. Результатом переговоров, состоявшихся при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, стала договоренность о гуманитарном перемирии для обмена пленными и телами погибших. Достигнутое перемирие было нарушено.