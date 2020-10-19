Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Трамп пообещал установить «мир с позиции силы»США будут выстраивать свою мирную политику при помощи новых видов вооружения
Фоторепортажи
15Творческий бум: как москвичка переодела целую деревню
1280 лет Джону Леннону
21:04 (мск), источник: Интерфакс

США предъявили шести россиянам обвинения в хакерских атаках в трех странах

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Судебные власти США предъявили обвинения шести россиянам в связи с хакерскими атаками против компаний в США, энергосистемы Украины и против участников президентских выборов 2017 года во Франции, сообщает Associated Press.

Источник: Reuters

Согласно данным минюста США, судебные власти Питтсбурга также обвинили хакеров и «их сообщников» в кибератаках на лабораторию Портон-Даун в Великобритании и ОЗХО в Гааге в апреле 2018 года. Обе эти организации занимались расследованием отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Читайте также
Трамп считает, что в случае победы Байдена США ждет депрессия

По информации американской стороны, все шесть фигурантов дела — сотрудники российской разведки. Согласно данным американского следствия, они, в частности, применяли вирус NotPetya, от которого пострадали Украина, страны Западной Европы, США.

В американской прокуратуре подчеркнули, что эти хакеры служат в том же подразделении российской военной разведки, которое, по мнению Вашингтона, пыталось повлиять на выборы 2016 года в США.

Американские СМИ отмечают, что фигуранты дела — Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Владимирович Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин.

«Ни одна страна так целенаправленно и безответственно не превращает свой кибернетический потенциал в оружие, как это делает Россия, бессмысленно причиняя беспрецедентный ущерб, чтобы добиться небольшого тактического преимущества», — заявил помощник генпрокурора по нацбезопасности Джон Демерс.

Россия ранее не раз отвергала обвинения в деструктивных кибероперациях против других стран.

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Убийца преподавателя в Париже предлагал деньги за сведения о жертве
Великобритания обвинила Россию в попытке сорвать Олимпиаду-2020
Путин поблагодарил Сигала за восстановление популяции омуля
Французская соцопека отняла ребенка у туристки из России
Как выглядят гигантские горы пемзы в Сахалинской области (фото)
Школьница сделала открытие, способное помочь в борьбе с COVID-19
Адвокат объяснил, чем опасны «мама» и «папа» в списке контактов
Здоровье
Ученые почти разгадали тайну бессимптомных пациентов с COVID-19 В их крови оказалось много лимфоцитов, быстро очищающих организм от вирусных частиц.
Горячие темы на Авто
Вопрос -- всплывающий порой -- 309
Что-то стало холодать... 298
А убирать кто будет? 277
Во всем и всегда виноват вирус! 269
Новости партнеров
Володин попросил Терешкову покинуть зал заседаний Госдумы
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
12 130 рублей: пенсионеры старше 60 лет получат новую доплату
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Дети
Киркоров купил 8-летнему сыну машину за 30 миллионов Певец решил удивить Мартина
Новости партнеров
Разоблачение века: как обманывают россиян на политических ток-шоу
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Новый способ обмана россиян на кассе "Пятерочки". Будьте внимательны
Инцидент в Крыму: корабль НАТО атаковал российские комплексы С-400
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь