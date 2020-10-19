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21:58 (мск), источник: RNS

В России могут ввести налоговый вычет за занятия спортом

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект о вычете НДФЛ для россиян, которые занимаются физкультурой и спортом, сообщает пресс-служба правительства. Документ доработки внесут в Госдуму.

Источник: Reuters

«“Оздоровительный” налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. руб. за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс. руб.», — говорится в отчете правительства.

Перечень организаций, при оплате услуг которых можно рассчитывать на вычет, подготовит Минспорт.

Изменения в Налоговый кодекс по поручению президента подготовил Минфин. Ожидается, что «оздоровительный» вычет пополнит линейку социальных налоговых вычетов. Они предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учёбу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, занимается благотворительностью. Вычет позволяет уменьшить налоговый платtж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.

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