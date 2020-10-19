Трамп назвал идиотами руководителей системы здравоохранения США

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подверг в понедельник резкой критике руководство американской системы здравоохранения, в том числе главного инфекциониста Энтони Фаучи.
«Люди устали от COVID (COVID-19 — заболевание, вызываемое новым коронавирусом — прим. ТАСС). Люди говорят: “Да будь, что будет. Только оставьте нас в покое”. Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов», — заявил американский лидер, выступая по телефону перед сотрудниками своего избирательного штаба.
«Он здесь находится уже, типа, 500 лет», — сказал далее Трамп про Фаучи, являющегося директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний с 1984 года. В связи с этим глава администрации США, не скрывая раздражения, напомнил, что общественность воспринимает главного американского инфекциониста «как чудесного мудреца».
Между тем, если бы американское федеральное правительство следовало всем рекомендациям Фаучи в ходе нынешней пандемии, то в США «было бы 700 тыс. или 800 тыс. смертей», считает Трамп. Он охарактеризовал деятельность Фаучи как катастрофическую и обвинил его в том, что после каждого его появления в телевизионном эфире «появляется бомба». «Однако будет еще большая бомба, если его уволить», — отметил глава Белого дома.
При этом Трамп подтвердил, что не возражает против того, чтобы его высказывания слышали американские средства массовой информации. «Если в ходе этого звонка присутствует репортер, то можете все передать именно так, как я сказал. Мне все равно», — подчеркнул президент.
Кроме того, он сообщил, что Белый дом ограничивает поток информации со стороны должностных лиц администрации США, касающейся пандемии, и не позволил ему в ряде случаев пообщаться с прессой. Институт, который возглавляет Фаучи, входит в систему Министерства здравоохранения и социальных служб США.
По сведениям газеты The Washington Post, среди участников американской межведомственной рабочей группы по борьбе с пандемией, которую возглавляет