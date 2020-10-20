В Совфеде назвали условия проведения российской операции в Карабахе

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за участия в карабахском конфликте боевиков из Сирии Россия имеет легитимное право на проведение антитеррористической операции в Нагорном Карабахе.
«Должна быть оценена их достоверность, опасность и риски, которые в этой связи возникают. Естественно, должно последовать официальное обращение со стороны Армении, а не просто умозаключение, что у России есть основания», — сказал Косачев.
Парламентарий добавил, что пока преждевременно делать какие-либо прогнозы.
Об участии в боях между Азербайджаном и армянскими силами ближневосточных наемников из международных террористических организаций сообщал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он отметил, что в конфликте участвуют «сотни и уже даже тысячи радикалов».
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что участников экстремистских вооруженных формирований перебрасывали в Азербайджан из Сирии через территорию Турции. Об использовании Анкарой террористов из САР и других стран для помощи Баку заявлял в том числе и президент Сирии Башар Асад. Турция и Азербайджан категорически отвергают эти сообщения.
Источники РИА Новости также сообщали о переброске боевиков из Сирии в зону карабахского конфликта.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в его нарушении.