Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Путин поблагодарил Сигала за восстановление популяции омуля«Передайте ему слова благодарности», — сказал президент
Фоторепортажи
8В Азии зацвели «розовые облака»
13РЖД показали концепт нового плацкартного вагона
02:10 (мск), источник: РИА Новости

В Совфеде назвали условия проведения российской операции в Карабахе

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Армения должна официально обратиться к Москве по поводу вероятного участия в боях в Нагорном Карабахе сирийских боевиков и возможности антитеррористической операции России в этом регионе, заявил в беседе с НСН глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

Источник: AFP 2020

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за участия в карабахском конфликте боевиков из Сирии Россия имеет легитимное право на проведение антитеррористической операции в Нагорном Карабахе.

Видео
Лавров призвал не нагнетать напряжение вокруг Нагорного Карабаха

«Должна быть оценена их достоверность, опасность и риски, которые в этой связи возникают. Естественно, должно последовать официальное обращение со стороны Армении, а не просто умозаключение, что у России есть основания», — сказал Косачев.

Парламентарий добавил, что пока преждевременно делать какие-либо прогнозы.

Об участии в боях между Азербайджаном и армянскими силами ближневосточных наемников из международных террористических организаций сообщал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он отметил, что в конфликте участвуют «сотни и уже даже тысячи радикалов».

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что участников экстремистских вооруженных формирований перебрасывали в Азербайджан из Сирии через территорию Турции. Об использовании Анкарой террористов из САР и других стран для помощи Баку заявлял в том числе и президент Сирии Башар Асад. Турция и Азербайджан категорически отвергают эти сообщения.

Источники РИА Новости также сообщали о переброске боевиков из Сирии в зону карабахского конфликта.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в его нарушении.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 Перед выборами в США Земле грозит столкновение с астероидом
В России изменились правила покупки ОСАГО
США предъявили обвинения в хакерских атаках шести россиянам
Семья Ефремова отказалась примириться с родственниками Захарова
В России могут ввести налоговый вычет за занятия спортом
В Роспотребнадзоре заявили о скором пике распространения COVID
Школьница сделала открытие, способное помочь в борьбе с COVID-19
Путин поблагодарил Сигала за восстановление популяции омуля
Минобороны подало иск к производителю спутников для ГЛОНАСС
Здоровье
Ученые почти разгадали тайну бессимптомных пациентов с COVID-19 В их крови оказалось много лимфоцитов, быстро очищающих организм от вирусных частиц.
Авто
Россияне назвали самые опасные и безопасные виды транспорта Больше всего россияне опасаются мотоциклов и такси
Кино
Ревва в платье, Глюкоза в белье, Нагиев в парике: съемки комедии Корреспонденту Кино Mail.ru удалось побывать на съемках нескольких веселых сцен предстоящего фильма «Прабабушка легкого поведения». Смотрите эксклюзивный фоторепортаж из квартиры Луизы Карповны Рубинштейн и с ВДНХ образца 1980 года.
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
7 актёров сериала "Воронины", которые нас покинули
Пациентка клиники рассказала правду о Заворотнюк
Леди
Лиза Арзамасова стала брюнеткой с каре и челкой Актриса показала себя в необычном образе
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь