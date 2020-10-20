СБ ООН обсудил меры по контролю за соблюдением перемирия в Карабахе

В понедельник во второй половине дня по времени Нью-Йорка члены Совбеза провели закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе по запросу России, Франции и США — тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
«С тех пор как была достигнута договоренность о прекращении огня, она не соблюдалась. Главный вопрос заключается в том, как обеспечить контроль за соблюдением режима прекращения огня. Сегодня появились сообщения о том, что Минобороны РФ ведет переговоры с коллегами в Армении и Азербайджане о том, как реализовать этот механизм контроля. Этот вопрос, конечно, был поднят на консультациях, и Совет занимает в значительной степени единую позицию в том, как они видят ситуацию», — заявил Небензя журналистам по итогам закрытой встречи.
Отвечая на вопрос о том, какая из организаций — ООН или ОБСЕ, лучше бы подошла для контроля за соблюдением режима прекращения огня, российский постпред ответил, что для ООН «был бы нужен мандат Совета Безопасности, и это непросто и не сразу».
«ОБСЕ играет ведущую роль в урегулировании. Кто там будет и каком качестве, кто на самом деле будет проверять — это все еще вопрос, он обсуждается. Как это будет реализовано на практике — это уже другое дело», — продолжил Небензя.
Россия в октябре занимает кресло председателя Совета Безопасности ООН.
Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются с 27 сентября, несмотря на две попытки достичь договоренности о «гуманитарном перемирии».
Первая договоренность, достигнутая в Москве в ночь на 10 октября, была нарушена менее чем через час. Второе соглашение о прекращении огня, начавшее действовать в полночь 18 октября, также вскоре было нарушено.