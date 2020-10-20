Кабмин не поддержал предложенные Мизулиной поправки в Семейный кодекс

«В случае принятия закона баланс прав и интересов в семье может быть смещен в сторону прав родителей, при заведомо более слабой позиции детей в семейных отношениях с учетом их возраста», — считают в правительстве.
Отмечается, специалисты расценили новые понятия, которые были предложены членами Совфеда, как неопределенные.
В итоге кабмин не поддержал ни одну инициативу из пакета сенаторов.
Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас во главе с сенатором Еленой Мизулиной внесли на рассмотрение в Госдуму пакет законопроектов под названием «О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи».
В частности, в нем предложено разрешить суду принудительно разлучать ребенка с родителями в случае, если их лишили родительских прав или признали виновными по уголовному делу.
Кроме того, инициативой было предложено запретить заключение браков на территории России между лицами одного пола или трансгендерами, а также принимать на усыновление детей таким людям.