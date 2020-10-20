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10:28 (мск), источник: Газета.Ру

Кабмин не поддержал предложенные Мизулиной поправки в Семейный кодекс

Правительство России не поддержало предложенные группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной поправки в Семейный кодекс. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отзыв кабмина.

Источник: РИА "Новости"

«В случае принятия закона баланс прав и интересов в семье может быть смещен в сторону прав родителей, при заведомо более слабой позиции детей в семейных отношениях с учетом их возраста», — считают в правительстве.

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Отмечается, специалисты расценили новые понятия, которые были предложены членами Совфеда, как неопределенные.

В итоге кабмин не поддержал ни одну инициативу из пакета сенаторов.

Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас во главе с сенатором Еленой Мизулиной внесли на рассмотрение в Госдуму пакет законопроектов под названием «О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи».

В частности, в нем предложено разрешить суду принудительно разлучать ребенка с родителями в случае, если их лишили родительских прав или признали виновными по уголовному делу.

Кроме того, инициативой было предложено запретить заключение браков на территории России между лицами одного пола или трансгендерами, а также принимать на усыновление детей таким людям.

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