США отвергли предложение Владимира Путина по кибербезопасности

Помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс назвал инициативу Кремля «не более чем лживой риторикой, циничной и дешевой пропагандой». А госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия пренебрежительно относится к общественной безопасности и международной стабильности в киберпространстве. Ранее власти США обвинили шесть россиян в международном хакерстве. Владимир Путин же предлагал Вашингтону «перезагрузить» двусторонние отношения в киберсфере.
В США впервые на высоком уровне прозвучала публичная оценка громкой инициативы России в области международной информационной безопасности. На пресс-конференции, посвященной предъявлению заочных обвинений шести россиянам, помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс заявил, что действия российских хакеров «являются холодным напоминанием того, почему это (предложение Москвы.— “Ъ”) не более чем лживая риторика, циничная и дешевая пропаганда». Его слова приводит газета The New York Times.
Крайне негативную оценку действиям России в киберпространстве дал и госсекретарь США Майкл Помпео, выпустивший специальное заявление по поводу преступлений, якобы совершенных российскими хакерами «в погонах».
Россия, которая позиционирует себя как поборник стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из величайших разрушителей глобального интернета. Мы призываем Россию положить конец ее безответственному поведению.
Майк Помпеогоссекретарь США
Напомним, Минюст США в понедельник выдвинул заочное обвинение в международном хакерстве шести гражданам России, которые являются, по утверждению Вашингтона, офицерами ГРУ. По версии следствия, нанесенный их действиями только Соединенным Штатам ущерб составил более $1 млрд, а в целом речь идет примерно о $10 млрд. По утверждению американской стороны, эта шестерка русских стоит за «самой деструктивной и разрушительной серией компьютерных атак, когда-либо приписываемых одной группе». Граждан России обвинили в крупных атаках на электронные ресурсы Великобритании, США, Украины, Франции, Южной Кореи и целого ряда других стран.
Владимир Путин же 25 сентября предложил властям США возобновить сотрудничество в сфере международной информационной безопасности, которое завязалось еще в 2013 году, но было заморожено из-за разногласий вокруг Украины и якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США 2016 года.
Президент РФ тогда заявил, что диалог в киберсфере не должен быть «заложником» политических споров, и предложил программу восстановления сотрудничества — «перезагрузки» — из четырех пунктов.
В заявлении российского президента говорилось, что «риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере является одним из основных стратегических вызовов современности». «Особая ответственность» за предотвращение кибервойны лежит, как заявили тогда в Кремле, «на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности», то есть прежде всего на России и США.
7 октября в интервью телеканалу «Россия» Владимир Путин посетовал, что ответа на его предложение со стороны США так и не последовало. «К сожалению, так же, как и по ряду других наших инициатив, по этой, считаю, очень важной теме ответа нет, хотя есть продолжающиеся претензии к нам по поводу нашей гиперактивности, якобы гиперактивности, в информационной сфере, во вмешательстве в выборы там и так далее, совершенно не имеющие под собой никаких оснований», — сказал он.